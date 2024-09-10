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وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

9/10/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ (‬162‭) ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬شايع‭ ‬محسن‭ ‬الزنداني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬وبحضور‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬أبوالغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬‮

وقد‭ ‬ناقش‭ ‬الوزراء‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العرب،‭ ‬والتوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمندوبين‭ ‬العامين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭. ‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الوزراء‭ ‬القضايا‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القدس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي،‭ ‬والشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬الدولية،‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬والشؤون‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭.‬‮

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬اعتمد‭ ‬الوزراء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭. ‬

ضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الطريفي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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