وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع الدورة (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس، برئاسة الدكتور شايع محسن الزنداني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب، والسيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد ناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التوصيات المرفوعة من اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب، والتوصيات المرفوعة من اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين العامين، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون العربي المشترك والأمن القومي.
كما بحث الوزراء القضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تواجه الوطن العربي، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والحرب على غزة، والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس، بالإضافة إلى الشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، والشؤون الاقتصادية، والشؤون القانونية.
وفي ختام الاجتماع اعتمد الوزراء مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
ضم وفد مملكة البحرين في الاجتماع فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
MENAFN10092024000055011008ID1108659541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.