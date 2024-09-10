بحرينية تقود فريق نوابغ الفضاء العرب لتنفيذ مشروع القمر الصناعي العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحول‭ ‬مشاركتها‭ ‬كقائد‭ ‬لنوابغ‭ ‬الفضاء‭ ‬العرب،‭ ‬قالت‭ ‬عائشة‭ ‬الهاجري‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬المشاركة‭ ‬فرصة‭ ‬عظيمة‭ ‬لإبراز‭ ‬جهودنا‭ ‬كشباب‭ ‬عربي‭ ‬طموح‭ ‬يعمل‭ ‬ويتعاون‭ ‬بصورة‭ ‬احترافية‭ ‬وتكاملية‭ ‬لبناء‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬العربي‭ ‬813‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الهاجري‭: ‬‮«‬برنامج‭ ‬نوابغ‭ ‬الفضاء‭ ‬العرب‭ ‬منحني‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬العملية،‭ ‬وأتطلّع‭ ‬أن‭ ‬أضيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬خبراتي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لأتمكّن‭ ‬من‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬مجال‭ ‬تخصصي‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الفضائية‭ ‬ومتطلّبات‭ ‬تصميم‭ ‬الحمولات‭ ‬الفضائية‭. ‬إنني‭ ‬ممتنة‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬مُمثلّة‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬لابتعاثي‭ ‬لاستكمال‭ ‬دراساتي‭ ‬العليا‭ ‬وللانضمام‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الفريق،‭ ‬وأشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بأني‭ ‬أمثل‭ ‬بلادي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬الهيئة‭ ‬باختيار‭ ‬الأستاذة‭ ‬عائشة‭ ‬الهاجري‭ ‬قائدا‭ ‬لنوابغ‭ ‬الفضاء‭ ‬العرب،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬شباب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وما‭ ‬يحظون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭. ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قدراتها‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬لهم‭ ‬للتطوّر‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي‭ ‬ليكونوا‭ ‬علماء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬حقول‭ ‬العلم‭ ‬وأكثرها‭ ‬تنوعًا‭ ‬وأسرعها‭ ‬نموًا،‭ ‬حيث‭ ‬انضم‭ ‬مؤخرا‭ ‬مهندس‭ ‬الفضاء‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬القطان‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬نوابغ‭ ‬الفضاء‭ ‬العرب،‭ ‬ليتعزّز‭ ‬بذلك‭ ‬مستوى‭ ‬المساهمة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬813‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬العسيري‭ ‬بتوجيهه‭ ‬التهنئة‭ ‬للأستاذة‭ ‬عائشة‭ ‬الهاجري‭ ‬على‭ ‬توليها‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬العربي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدّم‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التعليمية‭ ‬والعملية‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مرحلة‭ ‬اختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬والخوض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬العلمية‭ ‬العربية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬معايير‭ ‬قياسية‭ ‬ذات‭ ‬شروط‭ ‬عديدة،‭ ‬ليتم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدرجات‭ ‬العلمية‭ ‬والخبرات‭ ‬العملية‭.‬