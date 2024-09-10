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أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة إسرائيلية بمواصي خانيونس

9/10/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬وأُصيب‭ ‬60‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬جديدة‭ ‬ارتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬باستهدافه‭ ‬خيام‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬بخانيونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬يزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬إنسانية‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬المغير،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الإمداد‭ ‬والتجهيز‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إنّ‭ ‬40‭ ‬شهيدا‭ ‬و60‭ ‬مصابا‭ ‬تم‭ ‬انتشالهم‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬القريبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬على‭ ‬انتشال‭ ‬15‭ ‬مفقودا‭ ‬نتيجة‭ ‬استهداف‭ ‬خيام‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬مواصي‭ ‬خانيونس‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬عائلات‭ ‬كاملة‭ ‬اختفت‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬مواصي‭ ‬خانيونس‭ ‬بين‭ ‬الرمال‭ ‬في‭ ‬حفر‭ ‬عميقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬طالها‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬ممتلئة‭ ‬بخيام‭ ‬النازحين‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬خيمة‭ ‬وقد‭ ‬تضرّر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬خيمة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬حفر‭ ‬عميقة‭ ‬بمكان‭ ‬الحدث‮»‬‭. ‬

وأقرّ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بقصف‭ ‬خيم‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي،‭ ‬زاعمًا‭ ‬وجود‭ ‬مسلّحين‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬ادعى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬مجمع‭ ‬قيادة‭ ‬وسيطرة‭ ‬متنكّر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬خانيونس‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ردّها،‭ ‬نفت‭ ‬حماس‭ ‬المزاعم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بوجود‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المستهدفة،‭ ‬كما‭ ‬رفضت‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنّها‭ ‬تستغل‭ ‬المناطق‭ ‬المدنية‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية‭. ‬وشدّدت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬مزاعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬هي‭ ‬كذب‭ ‬مفضوح،‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬لتبرير‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬البشعة‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬أكدت‭ ‬مرارًا‭ ‬نفيها‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬بين‭ ‬التجمعات‭ ‬المدنية‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاستهداف‭ ‬الوحشي‭ ‬للمدنيين‭ ‬العزل‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬وشيوخ،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أعلنها‭ ‬آمنة؛‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬مضيّ‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬النازية‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا،‭ ‬بغطاء‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭.‬

وبشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬يستهدف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خيام‭ ‬ومراكز‭ ‬إيواء‭ ‬تضم‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين،‭ ‬ما‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬منهم‭.‬

وتوالت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬المستنكرة‭ ‬لمجزرة‭ ‬المواصي‭ ‬الجديدة‭. ‬وندد‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تور‭ ‬وينسلاند‭ ‬بالهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الدموي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬واستنكار‭ ‬السعودية‭ ‬الشديدَين‭ ‬لاستهداف‭ ‬مواصي‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة؛‭ ‬ما‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات،‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬جديد‭ ‬لسلسلة‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬لآلة‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬العزَّل‭.‬

وجددت‭ ‬السعودية‭ ‬رفضها‭ ‬القاطع‭ ‬استمرار‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬مع‭ ‬مطالبتها‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وحمّلت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬جرّاء‭ ‬استمرار‭ ‬خرقها‭ ‬الأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والإنسانية‭ ‬كافة‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬المملكة‭ ‬المسؤولية‭ ‬القانونية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لتفعيل‭ ‬آليات‭ ‬المحاسبة‭ ‬الدولية،‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المستمرة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

ونددت‭ ‬تركيا‭ ‬بجريمة‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بعد‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬نتنياهو‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬إبادة‭ ‬أضافت‭ ‬جريمة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قائمتها‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني،‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي،‭ ‬إن‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الصادمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تظهر‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭.‬

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