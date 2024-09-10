المانيا: فشل المشاورات بين الحكومة والمعارضة حول الهجرة واللجوء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت المعارضة الألمانية اليوم الثلاثاء فشل المباحثات مع الحكومة بخصوص تشديد إجراءات اللجوء إلى البلاد.
وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس في تصريح عقب المباحثات مع أحزاب الائتلاف الحاكم إن ممثلي الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف رفضت الاستجابة لمطالب رئيسية لحزبه.
وعزا المسؤول ذلك لعدم تلبية وزيرة
الداخلية نانسي فيزر المنتمية الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي طلبا رئيسيا لحزبه وهو تنفيذ عمليات إعادة شاملة للاجئين على الحدود الألمانية معتبرا أن هذه النقطة مطلب رئيسي لحزبه المحافظ.
من جانبها أعلنت وزيرة الداخلية إن الائتلاف المكون من حزبها الاشتراكي الديمقراطي ونظيريه الخضر والليبرالي سيمضي قدما على طريق تشديد الاجراءات رغم فشل الاجتماع.
وكان الائتلاف الحاكم قد دعا المعارضة اليوم الى عقد اجتماع من أجل التوصل لاتفاق بشأن تشديد إجراءات اللجوء.
يشار إلى أن الأوسط السياسية الألمانية تخوض نقاشا حادا حول قضية الهجرة واللجوء وذلك على خلفية هجوم إرهابي نفذه لاجئ في نهاية أغسطس الماضي بمدينة (زلينغن) ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
MENAFN10092024000071011013ID1108659135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.