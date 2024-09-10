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المانيا: فشل المشاورات بين الحكومة والمعارضة حول الهجرة واللجوء

9/10/2024 3:41:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت المعارضة الألمانية اليوم الثلاثاء فشل المباحثات مع الحكومة بخصوص تشديد إجراءات اللجوء إلى البلاد.
وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس في تصريح عقب المباحثات مع أحزاب الائتلاف الحاكم إن ممثلي الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف رفضت الاستجابة لمطالب رئيسية لحزبه.
وعزا المسؤول ذلك لعدم تلبية وزيرة الداخلية نانسي فيزر المنتمية الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي طلبا رئيسيا لحزبه وهو تنفيذ عمليات إعادة شاملة للاجئين على الحدود الألمانية معتبرا أن هذه النقطة مطلب رئيسي لحزبه المحافظ.
من جانبها أعلنت وزيرة الداخلية إن الائتلاف المكون من حزبها الاشتراكي الديمقراطي ونظيريه الخضر والليبرالي سيمضي قدما على طريق تشديد الاجراءات رغم فشل الاجتماع.
وكان الائتلاف الحاكم قد دعا المعارضة اليوم الى عقد اجتماع من أجل التوصل لاتفاق بشأن تشديد إجراءات اللجوء.
يشار إلى أن الأوسط السياسية الألمانية تخوض نقاشا حادا حول قضية الهجرة واللجوء وذلك على خلفية هجوم إرهابي نفذه لاجئ في نهاية أغسطس الماضي بمدينة (زلينغن) ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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