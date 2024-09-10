الصحة السودانية: أكثر من 6600 إصابة بالكوليرا و235 وفاة في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة في السودان اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في البلاد الى 6618 حالة بما في ذلك 235 حالة وفاة.
وأفادت الوزارة في بيان بتضرر أكثر من 54 ألف أسرة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت 11 ولاية في البلاد.
وأعربت عن قلقها البالغ بشأن قدرة النظام الصحي على التعامل مع انتشار الأوبئة خلال موسم الأمطار في ظل تعطل 80 بالمئة من المرافق الصحية بسبب النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضحت غرفة طوارئ الخريف بوزارة الصحة أن الرقم المذكور جاء بعد تسجيل 361 إصابة جديدة في ثلاث ولايات بينها سبع حالات وفاة. (النهاية)
م ع م / ر ج
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