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الصحة السودانية: أكثر من 6600 إصابة بالكوليرا و235 وفاة في السودان

9/10/2024 3:41:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة في السودان اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في البلاد الى 6618 حالة بما في ذلك 235 حالة وفاة.
وأفادت الوزارة في بيان بتضرر أكثر من 54 ألف أسرة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت 11 ولاية في البلاد.
وأعربت عن قلقها البالغ بشأن قدرة النظام الصحي على التعامل مع انتشار الأوبئة خلال موسم الأمطار في ظل تعطل 80 بالمئة من المرافق الصحية بسبب النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضحت غرفة طوارئ الخريف بوزارة الصحة أن الرقم المذكور جاء بعد تسجيل 361 إصابة جديدة في ثلاث ولايات بينها سبع حالات وفاة. (النهاية)

م ع م / ر ج



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