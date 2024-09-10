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المنتخب الإماراتي يخسر أمام نظيره الإيراني في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية

9/10/2024 3:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 10 - 9 (كونا) -- خسر منتخب الإمارات لكرة القدم أمام نظيره الإيراني اليوم الثلاثاء بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة تنافسا قويا بين الفريقين حيث حاول المنتخب الإماراتي السيطرة على مجريات اللعب وخلق الفرص لكن الدفاع الإيراني كان بحالة جيدة فيما جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب مهدي قائدي ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وبذلك احتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما احتل المنتخب الإيراني المركز الثاني متساويا مع المتصدر أوزبكستان بست نقاط. (النهاية)

س خ م / ر ج



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