المنتخب الإماراتي يخسر أمام نظيره الإيراني في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
ابوظبي - 10 - 9 (كونا) -- خسر منتخب
الإمارات لكرة القدم
أمام نظيره الإيراني اليوم الثلاثاء بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة تنافسا قويا بين الفريقين حيث حاول المنتخب الإماراتي السيطرة على مجريات اللعب وخلق الفرص لكن الدفاع الإيراني كان بحالة جيدة فيما جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب مهدي قائدي ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وبذلك احتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما احتل المنتخب الإيراني المركز الثاني متساويا مع المتصدر أوزبكستان بست نقاط. (النهاية)
س خ م / ر ج
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