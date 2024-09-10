انطلاق أعمال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي بالمغرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 10 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع ال52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالعاصمة المغربية الرباط.
وأكد رئيس مجلس النواب المغربي الطالبي العلمي في كلمة بافتتاح أعمال الاجتماع أن الصراعات والحروب الداخلية بالدول الاسلامية تضعف موقفها أمام المجموعة الدولية في الدفاع عن قضايا شعوبها ومصالح الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ودان العلمي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته لحقوق الانسان ولأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والاسناد لنيل حقوقه المشروعة التي لن تتحقق إلا في إطار أفق سياسي واضح من المفاوضات يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه دعا رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة في كلمة مماثلة إلى تعزيز التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المدنيين من عدوان وانتهاكات الاحتلال.
ولفت ميارة الى أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت من أولويات المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس.
وشدد على ضرورة التحرك الجماعي للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي من أجل ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا التزام البرلمان المغربي بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية. (النهاية)
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