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انطلاق أعمال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي بالمغرب

9/10/2024 3:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 10 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع ال52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالعاصمة المغربية الرباط.
وأكد رئيس مجلس النواب المغربي الطالبي العلمي في كلمة بافتتاح أعمال الاجتماع أن الصراعات والحروب الداخلية بالدول الاسلامية تضعف موقفها أمام المجموعة الدولية في الدفاع عن قضايا شعوبها ومصالح الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ودان العلمي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته لحقوق الانسان ولأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والاسناد لنيل حقوقه المشروعة التي لن تتحقق إلا في إطار أفق سياسي واضح من المفاوضات يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه دعا رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة في كلمة مماثلة إلى تعزيز التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المدنيين من عدوان وانتهاكات الاحتلال.
ولفت ميارة الى أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت من أولويات المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس.
وشدد على ضرورة التحرك الجماعي للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي من أجل ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا التزام البرلمان المغربي بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية. (النهاية)

م ر ي / ف ا س




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