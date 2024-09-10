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اليابان تفوز على البحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

9/10/2024 3:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 9 (كونا) -- فاز المنتخب الياباني على مضيفه البحريني بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني بهدف وحيد قبل أن يضيف أربعة أهداف أخرى في الشوط الثاني ليحقق الفوز بخمسة أهداف نظيفة.
وبهذه النتيجة تصدرت اليابان المجموعة الثالثة بستة نقاط تليها السعودية بأربعة نقاط ثم البحرين بثلاث وإندونيسيا بنقطتين وأستراليا بنقطة واحدة وفي المركز الأخير الصين من دون نقاط. (النهاية)

خ ن ع / ر س



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