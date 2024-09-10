اليابان تفوز على البحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 10 - 9 (كونا) -- فاز المنتخب الياباني على مضيفه البحريني بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني بهدف وحيد قبل أن يضيف أربعة أهداف أخرى في الشوط الثاني ليحقق الفوز بخمسة أهداف نظيفة.
وبهذه النتيجة تصدرت اليابان المجموعة الثالثة بستة نقاط تليها السعودية بأربعة نقاط ثم البحرين بثلاث وإندونيسيا بنقطتين وأستراليا بنقطة واحدة وفي المركز الأخير الصين من دون نقاط. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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