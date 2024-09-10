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مقتل 16 مسلحا من حركة (طالبان) الأفغانية في اشتباكات حدودية مع الجيش الباكستاني

9/10/2024 3:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 10 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني مقتل 16 مسلحا من حركة (طالبان) الأفغانية وإصابة 27 آخرين جراء اشتباكات وقعت على مدى أربعة أيام على الحدود بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية رسمية عن الجيش الباكستاني قوله في بيان له إنه "رد بشكل مناسب على عدوان غير مبرر من جانب حركة (طالبان) بدأ في السابع من الشهر الجاري".
وأفادت إذاعة باكستان الحكومية بأن "حركة (طالبان) بدأت إطلاق النار بشكل غير مبرر في منطقة (بالوسين) المتاخمة للحدود بين البلدين شمال باكستان وأنها استخدمت أسلحة ثقيلة واستهدفت نقاط تفتيش باكستانية".
من جهتها قالت مصادر أمنية إنه تم كذلك تدمير دبابتين لحركة (طالبان) لافتة إلى أنه وبسبب الوضع الأمني المتوتر توقف التبادل التجاري بين البلدين عبر الحدود.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانسة قد أعربت في شهر مايو الماضي عن مخاوفها لنظيرتها الأفغانية بعد نزوح عدد كبير من السكان المحليين في معبر (خارلاتشي) الحدودي بين البلدين وبحثهم عن مأوى في أماكن أكثر أمانا في أعقاب اشتباكات بين البلدين الجارين. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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