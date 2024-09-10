مقتل 16 مسلحا من حركة (طالبان) الأفغانية في اشتباكات حدودية مع الجيش الباكستاني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 10 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني مقتل 16 مسلحا من حركة (طالبان) الأفغانية وإصابة 27 آخرين جراء اشتباكات وقعت على مدى أربعة أيام على الحدود بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية رسمية عن الجيش الباكستاني قوله في بيان له إنه "رد بشكل مناسب على عدوان غير مبرر من جانب حركة (طالبان) بدأ في السابع من الشهر الجاري".
وأفادت إذاعة باكستان الحكومية بأن "حركة (طالبان) بدأت إطلاق النار بشكل غير مبرر في منطقة (بالوسين) المتاخمة للحدود بين البلدين شمال باكستان وأنها استخدمت أسلحة ثقيلة واستهدفت نقاط تفتيش باكستانية".
من جهتها قالت مصادر أمنية إنه تم كذلك تدمير دبابتين لحركة (طالبان) لافتة إلى أنه وبسبب الوضع الأمني المتوتر توقف التبادل التجاري بين البلدين عبر الحدود.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانسة قد أعربت في شهر مايو الماضي عن مخاوفها لنظيرتها الأفغانية بعد نزوح عدد كبير من السكان المحليين في معبر (خارلاتشي) الحدودي بين البلدين وبحثهم عن مأوى في أماكن أكثر أمانا في أعقاب اشتباكات بين البلدين الجارين. (النهاية)
س ب ك / ر ج
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