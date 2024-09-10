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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات إيرانية جراء تزويد روسيا بالأسلحة

9/10/2024 3:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 9 (كونا) -- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية ردا على تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية دعما لها في حربها مع أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات تشمل 10 أفراد و6 كيانات كما تم تصنيف 4 سفن كممتلكات محظورة "لأنها تمكن إيران من تسليم مكونات وأنظمة الأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى الى روسيا".
وأضاف البيان أن "الشركاء الدوليين أعلنوا عن تدابير لن تسمح لشركة الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية (إيران إير) بالعمل على أراضيهم في المستقبل والسعي لفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والكيانات والسفن التي تتخذ من إيران وروسيا مقرا لها والتي تشارك في نقل المساعدات الإيرانية الفتاكة (الاسلحة) إلى روسيا".
وذكر أنه "في أواخر عام 2023 وقعت إيران وروسيا عقدا لتوريد مئات الصواريخ وفي صيف عام 2024 تم تدريب أفراد عسكريين روس على استخدام الصواريخ واعتبارا من أوائل سبتمبر 2024 تلقت روسيا أول شحنة من هذه الصواريخ الباليستية من إيران".
وفي بيان منفصل فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على 3 كيانات بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية كما صنفت 5 سفن على أنها "ممتلكات محظورة متورطة في انتشار أنظمة الأسلحة الإيرانية في روسيا".
واعتبر البيان أن "الشراكة العسكرية الموسعة بين إيران وروسيا تهدد الأمن الأوروبي وتوضح كيف أن نفوذ إيران المزعزع للاستقرار يمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط لتقويض الأمن في جميع أنحاء العالم".
وتقضي العقوبات بحظر "جميع ممتلكات ومصالح الأفراد (الخاضعين للعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص خاضعين للحظر بموجب هذه العقوبات.
وفي وقت سابق اليوم عبرت حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن إدانتها تصدير إيران صواريخ باليستية الى روسيا معلنة أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران.
وقالت الدول الثلاث إنها ستقوم بإجراءات فورية للتنديد باتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران وستفرض كذلك عقوبات على شركة الطيران الإيرانية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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