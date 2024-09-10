الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات إيرانية جراء تزويد روسيا بالأسلحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 10 - 9 (كونا) -- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية ردا على تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية دعما لها في حربها مع أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات تشمل 10 أفراد و6 كيانات كما تم تصنيف 4 سفن كممتلكات محظورة "لأنها تمكن إيران من تسليم مكونات وأنظمة الأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى الى روسيا".
وأضاف البيان أن "الشركاء الدوليين أعلنوا عن تدابير لن تسمح لشركة الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية (إيران إير) بالعمل على أراضيهم في المستقبل والسعي لفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والكيانات والسفن التي تتخذ من إيران وروسيا مقرا لها والتي تشارك في نقل المساعدات الإيرانية الفتاكة (الاسلحة) إلى روسيا".
وذكر أنه "في أواخر عام 2023 وقعت إيران وروسيا عقدا لتوريد مئات الصواريخ وفي صيف عام 2024 تم تدريب أفراد عسكريين روس على استخدام الصواريخ واعتبارا من أوائل سبتمبر 2024 تلقت روسيا أول شحنة من هذه الصواريخ الباليستية من إيران".
وفي بيان منفصل فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على 3 كيانات بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية كما صنفت 5 سفن على أنها "ممتلكات محظورة متورطة في انتشار أنظمة الأسلحة الإيرانية في روسيا".
واعتبر البيان أن "الشراكة العسكرية الموسعة بين إيران وروسيا تهدد الأمن الأوروبي وتوضح كيف أن نفوذ إيران المزعزع للاستقرار يمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط لتقويض الأمن في جميع أنحاء العالم".
وتقضي العقوبات بحظر "جميع ممتلكات ومصالح الأفراد (الخاضعين للعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص خاضعين للحظر بموجب هذه العقوبات.
وفي وقت سابق اليوم عبرت حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن إدانتها تصدير إيران صواريخ باليستية الى روسيا معلنة أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران.
وقالت الدول الثلاث إنها ستقوم بإجراءات فورية للتنديد باتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران وستفرض كذلك عقوبات على شركة الطيران الإيرانية. (النهاية)
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