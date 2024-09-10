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سفير مصر لدى الكويت: انعقاد اللجنة العليا المشتركة يسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

9/10/2024 3:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت اليوم الثلاثاء أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية يأتي ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين ويسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير شلتوت لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر ونظيره المصري السفير محمد البدري.
وأكد شلتوت انعقاد جميع اللجان المشتركة وتفعيلها على جميع المستويات مشيرا الى انعقاد اللجنة القنصلية والتعليمية والعمالية لكلا البلدين بالاضافة الى اجتماع كبار المسؤولين الذي يضم عددا كبيرا من ممثلي الهيئات والوزارات من الدولتين لبحث كافة أوجه التعاون الثنائي.
وتابع أنه سيتم في ختام الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تعزز مسارات العلاقات في كافة المجالات مشيرا الى أن الاتفاقيات التي تربط البلدين مصر تبلغ 105 اتفاقيات تعاقدية وهناك عديد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال اللجنة العليا المشتركة في الجلسة الوزارية الخميس المقبل.
وحول العلاقات الثنائية بين البلدين أوضح السفير أنها علاقات استراتيجية تاريخية على كافة الصعد مشيدا بالتسنيق المستمر بين قيادتي البلدين على المستوين الاقليمي والدولي.
وأضاف أن تلك العلاقة توجت بـ"زيارة دولة" قام بها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مصر حيث تم تقليده من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعلى وسام مصري وهو "قلادة النيل" بما يجسد العلاقات المتجذرة والتاريخية وعلاقة الحب والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.
وأشار زيارات الرئيس السيسي الى الكويت التي مهدت لكثير من تفعيل أطر التعاون الثنائي والتنسيق في المجالات الاقليمية والدولية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وحول العلاقات الاستثمارية أوضح شلتوت أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الرابعة في الاستثمارات داخل مصر إذ تبلغ استثماراتها 20 مليار دولار متمنيا زيادتها في ظل المناخ الاستثماري المصري الذي يوفر كافة الحوافز والضمانات للمستثمرين.
ولفت الى أن بلاده استقبلت العام الماضي وفدا اقتصاديا كويتيا من رجال الأعمال التقى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تكثيف آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
وقال إنه تم خلال اللقاء استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات موضحا أنه تم خلال هذه الزيارة كذلك الاتفاق على العديد من المشروعات الاستراتيجية حيث ان هناك مشروعات تم التوافق عليها ستأتي بمزيد من مجالات الاستثمار.
وعن التعاون المصري الكويتي أوضح السفير أن مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في كافة مناحي التنمية تعكس دور الشركات المصرية مشيرا الى أن الجانبين ناقشا العديد من الفرص الاستثمارية لدخول هذه الشركات السوق الكويتي سواء بالمشاركة في المشروعات أو الدخول في مناقصات دولية في مجالات البنية التحتية.
وتعقد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليات الكويتية المصرية على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الهيئات والوزارات من كلا البلدين لبحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات العمل المشتركة. (النهاية)

ع ف ف / ف ا س




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