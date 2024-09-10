سفير مصر لدى الكويت: انعقاد اللجنة العليا المشتركة يسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت اليوم الثلاثاء أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية يأتي ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين ويسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير شلتوت لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية برئاسة مساعد وزير
الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر ونظيره المصري السفير محمد البدري.
وأكد شلتوت انعقاد جميع اللجان المشتركة وتفعيلها على جميع المستويات مشيرا الى انعقاد اللجنة القنصلية والتعليمية والعمالية لكلا البلدين بالاضافة الى اجتماع كبار المسؤولين الذي يضم عددا كبيرا من ممثلي الهيئات والوزارات من الدولتين لبحث كافة أوجه التعاون الثنائي.
وتابع أنه سيتم في ختام الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تعزز مسارات العلاقات في كافة المجالات مشيرا الى أن الاتفاقيات التي تربط البلدين مصر تبلغ 105 اتفاقيات تعاقدية وهناك عديد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال اللجنة العليا المشتركة في الجلسة الوزارية الخميس المقبل.
وحول العلاقات الثنائية بين البلدين أوضح السفير أنها علاقات استراتيجية تاريخية على كافة الصعد مشيدا بالتسنيق المستمر بين قيادتي البلدين على المستوين الاقليمي والدولي.
وأضاف أن تلك العلاقة توجت بـ"زيارة دولة" قام بها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مصر حيث تم تقليده من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعلى وسام مصري وهو "قلادة النيل" بما يجسد العلاقات المتجذرة والتاريخية وعلاقة الحب والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.
وأشار زيارات الرئيس السيسي الى الكويت التي مهدت لكثير من تفعيل أطر التعاون الثنائي والتنسيق في المجالات الاقليمية والدولية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وحول العلاقات الاستثمارية أوضح شلتوت أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الرابعة في الاستثمارات داخل مصر إذ تبلغ استثماراتها 20 مليار دولار متمنيا زيادتها في ظل المناخ الاستثماري المصري الذي يوفر كافة الحوافز والضمانات للمستثمرين.
ولفت الى أن بلاده استقبلت العام الماضي وفدا اقتصاديا كويتيا من رجال الأعمال التقى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تكثيف آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
وقال إنه تم خلال اللقاء استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات موضحا أنه تم خلال هذه الزيارة كذلك الاتفاق على العديد من المشروعات الاستراتيجية حيث ان هناك مشروعات تم التوافق عليها ستأتي بمزيد من مجالات الاستثمار.
وعن التعاون المصري الكويتي أوضح السفير أن مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في كافة مناحي التنمية تعكس دور الشركات المصرية مشيرا الى أن الجانبين ناقشا العديد من الفرص الاستثمارية لدخول هذه الشركات السوق الكويتي سواء بالمشاركة في المشروعات أو الدخول في مناقصات دولية في مجالات البنية التحتية.
وتعقد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليات الكويتية المصرية على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الهيئات والوزارات من كلا البلدين لبحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات العمل المشتركة. (النهاية)
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