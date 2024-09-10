بريطانيا تعلن عن إجراءات صارمة ضد إيران بسبب تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن – 10 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن إجراءات صارمة ضد إيران وروسيا بسبب تزويد الاخيرة بالصواريخ الباليستية الى موسكو.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ستلغي المملكة المتحدة ترتيبات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران بغرض الحد من قدرتها على الطيران إلى المملكة المتحدة".
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي عقب تحذيرات متكررة من بريطانيا وشركائها الدوليين إلى إيران بالعدول عن تزويد روسيا "بأسلحة قاتلة تتسبب في المزيد من الدمار وفقد الأرواح في أوكرانيا".
ونقل البيان عن وزير
الخارجية ديفيد لامي قوله إن "إمداد روسيا بصواريخ باليستية لتغذية غزوها غير الشرعي لأوكرانيا يعد تصعيدا خطرا" مبينا أن حكومة بلاده أوضحت مسبقا بأن "أي عملية نقل تجريها إيران للصواريخ البالستية سوف تواجه رد فعل صارم".
وأضاف لامي "ندعو مع شركائنا الدوليين الى التخلي عن محاولات تقويض الأمن العالمي ويتعين على إيران وقف دعمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين" مؤكدا دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا "مهما طال مدى النزاع".
على صعيد متصل دان وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء تصدير إيران صواريخ بالستية إلى روسيا واتفقوا على الخطوات الأساسية التي يتعين اتخاذها ردا على ذلك معتبرين ان تلك الخطوة تعد تصعيدا خطيرا.
ولفت البيان إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة فرضتا عقوبات ضد عدد من الأفراد والمنظمات لدورهم في تنفيذ سلاسل إمداد الصواريخ الباليستية والمسيرات وتتضمن تجميد أصولهم وحظر السفر.
وأشار إلى أنها فرضت كذلك حظرا على عدد من المنظمات الروسية لعزمها استخدام أنظمة أسلحة في أوكرانيا إضافة إلى خمس سفن شحن روسية نقلت أسلحة من ايران إلى روسيا.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة البريطانية تشريعا جديدا على البرلمان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لتعزيز العقوبات التجارية على إيران تستهدف قطعا تستخدم في إنتاج الصواريخ البالستية وغيرها من الاسلحة.
وتعد إيران أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا وقد نقلت إليها المئات من المسيرات منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا في عام 2022. (النهاية)
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