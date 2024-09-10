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بريطانيا تعلن عن إجراءات صارمة ضد إيران بسبب تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية

9/10/2024 3:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 10 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن إجراءات صارمة ضد إيران وروسيا بسبب تزويد الاخيرة بالصواريخ الباليستية الى موسكو.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ستلغي المملكة المتحدة ترتيبات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران بغرض الحد من قدرتها على الطيران إلى المملكة المتحدة".
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي عقب تحذيرات متكررة من بريطانيا وشركائها الدوليين إلى إيران بالعدول عن تزويد روسيا "بأسلحة قاتلة تتسبب في المزيد من الدمار وفقد الأرواح في أوكرانيا".
ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد لامي قوله إن "إمداد روسيا بصواريخ باليستية لتغذية غزوها غير الشرعي لأوكرانيا يعد تصعيدا خطرا" مبينا أن حكومة بلاده أوضحت مسبقا بأن "أي عملية نقل تجريها إيران للصواريخ البالستية سوف تواجه رد فعل صارم".
وأضاف لامي "ندعو مع شركائنا الدوليين الى التخلي عن محاولات تقويض الأمن العالمي ويتعين على إيران وقف دعمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين" مؤكدا دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا "مهما طال مدى النزاع".
على صعيد متصل دان وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء تصدير إيران صواريخ بالستية إلى روسيا واتفقوا على الخطوات الأساسية التي يتعين اتخاذها ردا على ذلك معتبرين ان تلك الخطوة تعد تصعيدا خطيرا.
ولفت البيان إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة فرضتا عقوبات ضد عدد من الأفراد والمنظمات لدورهم في تنفيذ سلاسل إمداد الصواريخ الباليستية والمسيرات وتتضمن تجميد أصولهم وحظر السفر.
وأشار إلى أنها فرضت كذلك حظرا على عدد من المنظمات الروسية لعزمها استخدام أنظمة أسلحة في أوكرانيا إضافة إلى خمس سفن شحن روسية نقلت أسلحة من ايران إلى روسيا.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة البريطانية تشريعا جديدا على البرلمان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لتعزيز العقوبات التجارية على إيران تستهدف قطعا تستخدم في إنتاج الصواريخ البالستية وغيرها من الاسلحة.
وتعد إيران أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا وقد نقلت إليها المئات من المسيرات منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا في عام 2022. (النهاية)

ن ب ش / ف ا س




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