معرض (سهيل 2024) للصيد والصقور ينطلق في قطر بمشاركة 19 دولة من بينها الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي (حدث مصور)
الدوحة - 10 – 9 (كونا) -– وسط مشاركة محلية ودولية واسعة انطلق اليوم الثلاثاء معرض (كتارا) الدولي للصيد والصقور (سهيل 2024) في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة حوالي 171 شركة متخصصة في مجال الأسلحة والمعدات ولوازم الصقارة والرحلات البرية والسفاري من 19 دولة من بينها دولة الكويت.
ويستقطب المعرض كبرى العلامات التجارية والشركات العالمية المرموقة التي تعرض أحدث التقنيات والابتكارات ومنتجات الحرف اليدوية الفاخرة في مجال الصيد ورحلات القنص والتخييم.
ويستمر المعرض حتى 14 سبتمبر الجاري حيث يشكل منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2017 حدثا سنويا مهما لأصحاب الهواية التراثية والمهتمين في مجال تجهيزات الصيد والصقور. (النهاية)
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