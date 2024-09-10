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سفارة السعودية في سوريا تحتفل بإعادة افتتاح أعمالها في دمشق - جريدة الوطن السعودية

9/10/2024 3:32:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا أمس الاثنين احتفالا بمناسبة إعادة افتتاح أعمال السفارة في دمشق.
وأعلن سعادة القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأستاذ عبد الله الحريص إعادة افتتاح أعمال السفارة في دمشق، وأشار في كلمة بهذه المناسبة إلى أن هذا اليوم يعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد القائم بالأعمال بالإنابة حرص السفارة ومنسوبيها على بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
حضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة السورية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق وجمع من الوجهاء والمثقفين.

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