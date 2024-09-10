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حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم سبتمبر

9/10/2024 3:32:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريال.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.

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