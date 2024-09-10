النشامى يظفر بنقاط فلسطين بتصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- ظفر المنتخب الوطني بالنقاط الثلاث من أمام نظيره الفلسطيني، بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد كوالالمبور في ماليزيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء عبر يزن النعيمات، قبل أن يعدل المنتخب الفلسطيني الكفة عند الدقيقة 41 عبر وسام أبو علي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
ونجح النعيمات في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له وللمنتخب الوطني عند الدقيقة 50، ليعزز اللاعب نور الدين الروابدة النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 72.
واعتلى المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية بصورة مؤقتا برصيد 4 نقاط، قبل ختام الجولة الثانية
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