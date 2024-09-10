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النشامى يظفر بنقاط فلسطين بتصفيات كأس العالم

9/10/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ظفر المنتخب الوطني بالنقاط الثلاث من أمام نظيره الفلسطيني، بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد كوالالمبور في ماليزيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء عبر يزن النعيمات، قبل أن يعدل المنتخب الفلسطيني الكفة عند الدقيقة 41 عبر وسام أبو علي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ونجح النعيمات في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له وللمنتخب الوطني عند الدقيقة 50، ليعزز اللاعب نور الدين الروابدة النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 72.

واعتلى المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية بصورة مؤقتا برصيد 4 نقاط، قبل ختام الجولة الثانية

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