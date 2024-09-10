لاعبان من العيار الثقيل تسببا برحيل غوندوغان من برشلونة

وانتقل غوندوغان إلى برشلونة صيف 2023 عقب قيادته مانشستر سيتي للفوز أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لكنه عاد إلى النادي سريعاً بعد موسم واحد قضاه مع برشلونة، رغم بقاء موسم على نهاية عقده مع النادي الكتالوني.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" حديث الصحافي الإسباني خوان فونتيس الذي قال: صدم غندوغان بشخصية الحارس المخضرم تير شتيغن الذي وجده منغلقا على ذاته في غرفة الملابس، ولا يتحدث بشكل واضح مع اللاعبين وحتى ليس له دور واضح في غرفة الملابس مع بقية زملائه.



وواصل فونتيس: المشكلة الثانية كانت مع روبرت ليفاندوفسكي زميله السابق في بوروسيا دورتموند، إذ لاحظ أن الأخير لا يهتم بتطوير اللاعبين الصغار أو مساعدتهم على النضوج، بل كان يهتم بأهدافه الشخصية فقط، وأنه يركز فقط على نفسه.



وسبق وأن كشف إلكاي تحفظه على بعض التفاصيل داخل غرفة ملابس برشلونة، ففي أكتوبر الماضي انتقد اللاعب زملاءه عقب الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 2-1، عندما قال إن ردة الفعل التي شاهدها كانت محبطة خصوصاً بعد خسارة مؤلمة كتلك.



وعاد غوندوغان لانتقاد زملائه في أبريل الماضي عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إذ انتقد المدافع رونالد أراوخو عقب حصوله على بطاقة حمراء، وقال عن هدف البرتغالي فيتينيا: مجدداً ارتكبنا ذات الخطأ، كان من المفترض علينا التقدم ومنعه من التسديد، لكن لم يخرج أحد أو خرج متأخراً.

MENAFN10092024000072011014ID1108659061