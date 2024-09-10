ولي العهد يهنئ النشامى بالفوز على المنتخب الفلسطيني

ولي العهد يهنئ النشامى بالفوز على المنتخب الفلسطيني
التاريخ
9/10/2024 3:31:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على المنتخب الفلسطيني، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ونشر سموه عبر انستغرام: مبارك للنشامى الأبطال الفوز المستحق.. نقاط ثلاث من ذهب.. وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق.
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