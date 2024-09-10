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ولي العهد يهنئ النشامى بالفوز على المنتخب الفلسطيني

9/10/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على المنتخب الفلسطيني، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر سموه عبر انستغرام: مبارك للنشامى الأبطال الفوز المستحق.. نقاط ثلاث من ذهب.. وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق.

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