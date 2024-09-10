بني هاني يغادر سيلانجور الماليزي وينضم للحسين إربد

بني هاني يغادر سيلانجور الماليزي وينضم للحسين إربد
التاريخ
9/10/2024 3:31:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- نشر المركز الإعلامي لنادي سيلانجور الماليزي، أن مهاجم المنتخب الوطني رزق بني هاني غادر النادي بعد فترة قصيرة قضاها معهم.
وكشف النادي الماليزي أن المهاجم الشاب أتم انتقاله لأحد الأندية المحلية، مقدما الشكر للاعب ومتمنيا له التوفيق مستقبلا.
وأعلن نادي الحسين إربد ضم المهاجم الذي لعب في الموسم الماضي مع الفيصلي، وسبق له أيضا تمثيل نادي شباب الأردن سابقا.
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