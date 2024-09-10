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بني هاني يغادر سيلانجور الماليزي وينضم للحسين إربد

9/10/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- نشر المركز الإعلامي لنادي سيلانجور الماليزي، أن مهاجم المنتخب الوطني رزق بني هاني غادر النادي بعد فترة قصيرة قضاها معهم.

وكشف النادي الماليزي أن المهاجم الشاب أتم انتقاله لأحد الأندية المحلية، مقدما الشكر للاعب ومتمنيا له التوفيق مستقبلا.

وأعلن نادي الحسين إربد ضم المهاجم الذي لعب في الموسم الماضي مع الفيصلي، وسبق له أيضا تمثيل نادي شباب الأردن سابقا.

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