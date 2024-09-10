5 فوائد مذهلة لتناول مرق العظام أسبوعيا

وقد أشار الخبراء إلى أن تناول مرق العظام مرة أسبوعيًا يمكن أن يعزز صحة المفاصل، يساهم في بناء العضلات، يدعم جهود فقدان الوزن، يقلل من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويخفف من الالتهابات.



كيف يتم تحضير مرق العظام؟

يمكن إعداد مرق العظام بسهولة عبر غلي عظام الحيوانات مع الأنسجة الضامة، ثم إضافة التوابل والبهارات لاستخراج الكولاجين والعناصر الغذائية المهمة.



وفيما يلي، نقدم لكم 5 فوائد "رائعة" لتناول مرق العظام:



1. تعزيز صحة المفاصل

مرق العظام غني بالكولاجين، الذي يعد أحد المكونات الأساسية للأوتار والأربطة والجلد والعظام.



يُعتبر تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين فعالًا في معالجة مشاكل العظام واضطرابات المفاصل، حيث يمكن أن تضعف الأنسجة المحيطة بالعظام مع التقدم في العمر.



تناول مرق العظام مرة أسبوعيًا يوفر للجسم الكولاجين الضروري لتسريع شفاء المفاصل المتضررة وتخفيف الآلام أثناء الحركة.



2. تقوية العضلات

يُعتبر مرق العظام مصدرًا ممتازًا للبروتين، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للرياضيين. يحتوي كوب واحد من مرق العظام على ما يصل إلى 10 غرامات من البروتين، بينما يحتاج الفرد عادة إلى حوالي 54 غرامًا من البروتين يوميًا.



البروتين يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول ويعزز بناء العضلات، مما يجعل مرق العظام خيارًا ممتازًا لتحسين النظام الغذائي.





3. دعم فقدان الوزن

يساعد مرق العظام في إنقاص الوزن بفضل محتواه العالي من البروتين، الذي يشجع على تقليل السعرات الحرارية ويعزز الشعور بالشبع.



دراسة نشرت عام 2017 في مجلة "التغذية الكلوية" وجدت أن كوبًا من مرق عظام الدجاج يحتوي على بروتين أكثر من كوب من مرق الدجاج العادي، مما يساهم في التحكم بالشهوة للطعام وإبقاء الشعور بالشبع لفترات أطول.



4. مكافحة الشيخوخة

مرق العظام المصنوع من الحيوانات التي تتغذى على العشب يحتوي على كمية وفيرة من الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على بشرة شابة ومشدودة.



الكولاجين، مع الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها.



5. تقليل الالتهابات

يحتوي مرق العظام على مركبات مضادة للالتهابات مثل الكولاجين والجلوتامين والجلايسين، التي تساعد في تخفيف الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل. الجلايسين، وهو حمض أميني موجود في مرق العظام، يساهم في الوقاية من الالتهابات المزمنة وفقًا لخبراء التغذية.



بتناول مرق العظام أسبوعيًا، يمكن أن تجني فوائد صحية متعددة تعزز من رفاهيتك العامة وتدعم صحتك البدنية. وكالات

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