5 فوائد مذهلة لتناول مرق العظام أسبوعيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في الآونة الأخيرة، اكتسب مرق العظام شهرة متزايدة بفضل فوائده الصحية العديدة.
وقد أشار الخبراء إلى أن تناول مرق العظام مرة أسبوعيًا يمكن أن يعزز صحة المفاصل، يساهم في بناء العضلات، يدعم جهود فقدان الوزن، يقلل من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويخفف من الالتهابات.
كيف يتم تحضير مرق العظام؟
يمكن إعداد مرق العظام بسهولة عبر غلي عظام الحيوانات مع الأنسجة الضامة، ثم إضافة التوابل والبهارات لاستخراج الكولاجين والعناصر الغذائية المهمة.
وفيما يلي، نقدم لكم 5 فوائد "رائعة" لتناول مرق العظام:
1. تعزيز صحة المفاصل
مرق العظام غني بالكولاجين، الذي يعد أحد المكونات الأساسية للأوتار والأربطة والجلد والعظام.
يُعتبر تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين فعالًا في معالجة مشاكل العظام واضطرابات المفاصل، حيث يمكن أن تضعف الأنسجة المحيطة بالعظام مع التقدم في العمر.
تناول مرق العظام مرة أسبوعيًا يوفر للجسم الكولاجين الضروري لتسريع شفاء المفاصل المتضررة وتخفيف الآلام أثناء الحركة.
2. تقوية العضلات
يُعتبر مرق العظام مصدرًا ممتازًا للبروتين، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للرياضيين. يحتوي كوب واحد من مرق العظام على ما يصل إلى 10 غرامات من البروتين، بينما يحتاج الفرد عادة إلى حوالي 54 غرامًا من البروتين يوميًا.
البروتين يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول ويعزز بناء العضلات، مما يجعل مرق العظام خيارًا ممتازًا لتحسين النظام الغذائي.
3. دعم فقدان الوزن
يساعد مرق العظام في إنقاص الوزن بفضل محتواه العالي من البروتين، الذي يشجع على تقليل السعرات الحرارية ويعزز الشعور بالشبع.
دراسة نشرت عام 2017 في مجلة "التغذية الكلوية" وجدت أن كوبًا من مرق عظام الدجاج يحتوي على بروتين أكثر من كوب من مرق الدجاج العادي، مما يساهم في التحكم بالشهوة للطعام وإبقاء الشعور بالشبع لفترات أطول.
4. مكافحة الشيخوخة
مرق العظام المصنوع من الحيوانات التي تتغذى على العشب يحتوي على كمية وفيرة من الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على بشرة شابة ومشدودة.
الكولاجين، مع الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها.
5. تقليل الالتهابات
يحتوي مرق العظام على مركبات مضادة للالتهابات مثل الكولاجين والجلوتامين والجلايسين، التي تساعد في تخفيف الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل. الجلايسين، وهو حمض أميني موجود في مرق العظام، يساهم في الوقاية من الالتهابات المزمنة وفقًا لخبراء التغذية.
بتناول مرق العظام أسبوعيًا، يمكن أن تجني فوائد صحية متعددة تعزز من رفاهيتك العامة وتدعم صحتك البدنية. وكالات
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