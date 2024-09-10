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%20 من حالات الخرف لدى المسنين يمكن الوقاية منها

9/10/2024 3:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما تعد بشرى سارة لكبار السن وذويهم، يقول فريق من علماء جامعة جونز هوبكنز: "إن حالات الخرف يمكن تقليصها ببساطة عن طريق إصلاح مشاكل الرؤية بالجراحة أو النظارات أو العدسات اللاصقة".
ويضيف الباحثون أن إصلاح مشاكل الرؤية يمكن أن يمنع نحو 20 % من الحالات، وفق ما نشر موقع "العربية نت"، عن تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن حوالي 40 % من حالات الخرف يمكن الوقاية منها، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن منع فقدان السمع وعلاج الاكتئاب وممارسة الكثير من التمارين الرياضية، كلها طرق للحد من المخاطر.
ضعف الإبصار والخرف: استخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها سنويًا من دراسة، أجريت على البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وشملت 2767 مشاركا مؤهلين لاختبار الرؤية والإدراك. واستخدم الباحثون قوة الارتباط بين ضعف البصر والخرف لحساب نسبة حالات الخرف، التي يمكن أن تعزى إلى ثلاثة أنواع من ضعف الرؤية. وباستخدام البيانات، قدر الباحثون أن 19 % من تشخيصات الخرف لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 71 عامًا، تعزى إلى ضعف واحد على الأقل في الرؤية - إما قصر النظر أو طول النظر أو القدرة على رؤية الأشياء الصغيرة بشكل حاد وواضح.
حساسية التباين: ولأن فقدان البصر يمكن أن يكون أيضًا بسبب مرض السكري، فقد أخذ الباحثون هذا في الاعتبار في التحليل، ففي 15 % من حالات الخرف التي تعزى إلى فقدان البصر، كانت المشكلة صعوبة في رؤية الأشياء الصغيرة جدًا، والمعروفة طبيًا باسم حساسية التباين.
يحدث ضعف حساسية التباين في أمراض العيون المختلفة، والأكثر شيوعًا إعتام عدسة العين - حيث تتطور العدسة، وهي قرص شفاف صغير داخل العين، إلى بقع غائمة.
ويرى الباحثون أنه يمكن إصلاح إعتام عدسة العين، بإجراء جراحي يرتبط بانخفاض بنسبة 3 % تقريبًا، في خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن.
فقدان السمع: وتأتي هذه النتائج بعد تصنيف فقدان السمع على رأس 12 عاملا من عوامل الخطر القابلة للتعديل والتي يمكن أن تخفف العبء العالمي للخرف في تقرير لجنة لانسيت للخرف للعام 2020. كما أنه، وفقًا لجمعية ألزهايمر، يمكن أن تؤدي عدم القدرة على فهم الأصوات والكلام إلى جعل الدماغ يعمل بجهد أكبر. ويمكن أن يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى تغييرات في الدماغ تؤثر على الذاكرة والقدرة على التفكير.
محفز حسي يقول الخبراء: "إن ضعف الإبصار، مثل السمع، لأن الرؤية هي "محفز حسي" ومن دونها يمكن أن يكون الشخص أقل عرضة للانخراط في الأنشطة التي تحمي من الخرف، بما يشمل التنشئة الاجتماعية".

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