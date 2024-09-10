%20 من حالات الخرف لدى المسنين يمكن الوقاية منها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فيما تعد بشرى سارة لكبار السن وذويهم، يقول فريق من علماء جامعة
جونز هوبكنز: "إن حالات الخرف يمكن تقليصها ببساطة عن طريق إصلاح مشاكل الرؤية بالجراحة أو النظارات أو العدسات اللاصقة".
ويضيف الباحثون أن إصلاح مشاكل الرؤية يمكن أن يمنع نحو 20 % من الحالات، وفق ما نشر موقع "العربية نت"، عن تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن حوالي 40 % من حالات الخرف يمكن الوقاية منها، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن منع فقدان السمع وعلاج الاكتئاب وممارسة الكثير من التمارين الرياضية، كلها طرق للحد من المخاطر.
ضعف الإبصار والخرف: استخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها سنويًا من دراسة، أجريت على البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وشملت 2767 مشاركا مؤهلين لاختبار الرؤية والإدراك. واستخدم الباحثون قوة الارتباط بين ضعف البصر والخرف لحساب نسبة حالات الخرف، التي يمكن أن تعزى إلى ثلاثة أنواع من ضعف الرؤية. وباستخدام البيانات، قدر الباحثون أن 19 % من تشخيصات الخرف لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 71 عامًا، تعزى إلى ضعف واحد على الأقل في الرؤية - إما قصر النظر أو طول النظر أو القدرة على رؤية الأشياء الصغيرة بشكل حاد وواضح.
حساسية التباين: ولأن فقدان البصر يمكن أن يكون أيضًا بسبب مرض السكري، فقد أخذ الباحثون هذا في الاعتبار في التحليل، ففي 15 % من حالات الخرف التي تعزى إلى فقدان البصر، كانت المشكلة صعوبة في رؤية الأشياء الصغيرة جدًا، والمعروفة طبيًا باسم حساسية التباين.
يحدث ضعف حساسية التباين في أمراض العيون المختلفة، والأكثر شيوعًا إعتام عدسة العين - حيث تتطور العدسة، وهي قرص شفاف صغير داخل العين، إلى بقع غائمة.
ويرى الباحثون أنه يمكن إصلاح إعتام عدسة العين، بإجراء جراحي يرتبط بانخفاض بنسبة 3 % تقريبًا، في خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن.
فقدان السمع: وتأتي هذه النتائج بعد تصنيف فقدان السمع على رأس 12 عاملا من عوامل الخطر القابلة للتعديل والتي يمكن أن تخفف العبء العالمي للخرف في تقرير لجنة لانسيت للخرف للعام 2020. كما أنه، وفقًا لجمعية ألزهايمر، يمكن أن تؤدي عدم القدرة على فهم الأصوات والكلام إلى جعل الدماغ يعمل بجهد أكبر. ويمكن أن يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى تغييرات في الدماغ تؤثر على الذاكرة والقدرة على التفكير.
محفز حسي يقول الخبراء: "إن ضعف الإبصار، مثل السمع، لأن الرؤية هي "محفز حسي" ومن دونها يمكن أن يكون الشخص أقل عرضة للانخراط في الأنشطة التي تحمي من الخرف، بما يشمل التنشئة الاجتماعية".
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