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مجمع اللغة العربية بالشارقة يوسع جهوده في النهوض بواقع اللغة

9/10/2024 3:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الشارقة-الغد- برعاية الشيخ الدّكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار تعزيز الشراكات العلمية بين مجمع اللغة العربية بالشارقة والمجامع اللغوية في بلدان العالم، نظم مجمع اللغة العربية بالشارقة، في مقر الرابطة الثقافيّة بطرابلس، مؤخرًا، ندوة علمية تحت عنوان "اختبار الكفاءة العربية: الدور والأهمية والبنية المعيارية"، وذلك بالتعاون مع مجمع اللغة العربية في لبنان والرابطة الثقافية في طرابلس وجمعية "مبدعون"، بحضور جمع من الأكاديميين والخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي العربي.
استهلت الندوة بعقد اختبار تجريبي لقياس مستوى الكفاءة اللغوية للحضور، يستند إلى معايير لغوية دقيقة تهدف إلى قياس مهارات الفهم والإنتاج اللغوي لدى المتعلمين والمتخصصين على حد سواء. وشارك في الندوة الدكتور عماد غنوم، نائب رئيس جمعية مبدعون، والدكتورة سارة ضاهر، رئيسة مجمع اللغة العربية في لبنان، وإدارة الدكتور محمود درنيقة.
وأكد الدكتور عماد غنوم، خلال مداخلة بعنوان: "أهمية اختبارات الكفاءة اللغوية ودورها في النهوض والتنمية"، أن اختبارات الكفاءة اللغوية ليست مجرد أداة لتقييم المهارات اللغوية، بل هي ركيزة أساسية لتطوير المهارات الشخصية والمهنية في المجتمعات، مشيرًا إلى أن تحسين مهارات اللغة العربية، خاصة في صفوف الشباب، يعزز من فرصهم في سوق العمل، ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح غنوم أن اللغة ليست وسيلة للتواصل فحسب، بل هي حاملة للثقافة والقيم والهوية، لافتا إلى أن هذه الاختبارات تساهم في تقليص الفجوة بين الأجيال من المتعلّمين، وتقديم دعم علمي للمؤسسات التعليمية في تصميم مناهج تعليمية تتوافق مع الاحتياجات المعاصرة.
بدورها، قدمت الدكتورة سارة ضاهر مداخلة بعنوان: "اختبار الكفاءة: التصميم والبنية والقياس اللغوي"، تناولت فيها الأسس التي بني عليها هذا الاختبار، مؤكدة أنه يعتمد على معايير لغوية دولية مشابهة لتلك التي تستخدم في اختبارات اللغات الأجنبية مثل، الإنجليزية والفرنسية. وأوضحت أن الاختبار يتناول جميع المهارات اللغويّة الأساسية؛ من القراءة والكتابة، إلى الاستماع والتحدث، ما يجعله اختبارًا شاملًا ودقيقًا في تقييم مستوى الكفاءة اللغوية لدى المتعلمين.
وأضافت ضاهر، أن الهدف من تصميم هذا الاختبار ليس قياس مستوى المتعلمين فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحديد نقاط القوة والضعف لديهم، مما يساعد في توجيه البرامج التعليمية وتحسينها. وأشارت إلى أن هذا النوع من الاختبارات، يمكن أن يكون أداة مفيدة للمؤسسات الأكاديمية والحكومية في وضع سياسات لغوية تعزز من انتشار اللغة العربية الفصحى واستخدامها في الحياة اليومية.
وتخللت الندوة مداخلات من الحضور حول موضوعات الندوة، حيث تناول النقاش أهمية تطوير اختبارات الكفاءة العربية وتوسيع استخدامها في المؤسسات التعليمية والمهنية. وأبدى المشاركون اهتمامًا بتوصيات المتحدثين واتفقوا على ضرورة العمل على تطوير المزيد من الأدوات التي تساعد في قياس الكفاءة اللغوية بمنهج علمي دقيق.
وفي ختام النّدوة، وزعت الشهادات على المشاركين في الاختبار التجريبي، كما أعلن عن نتائج الاختبار والتوصيات النهائية للندوة. وأعرب المشاركون عن شكرهم لمجمع اللغة العربية بالشارقة والمنظمين على جهودهم في تعزيز اللغة العربية وإبراز مكانتها في المجتمع.

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