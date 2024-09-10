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محادين: الضرورة العلمية تقتضي تأسيس علم اجتماع جديد متخصص بالأحزاب

9/10/2024 3:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، في كتابه "علم اجتماع الأحزاب الأيدلوجية والوظيفية الوضعية في ظل العولمة نظريا وتطبيقيا" الصادر عن دار البديل للنشر والتوزيع: "إنه من خلال تدريسه لعلم اجتماع التنمية والجريمة كمتخصص في الحقل الجامعي لأكثر من عقدين ونيف، إضافة إلى اهتمامه في العمل الثقافي والسياسي العام مشاركا وناشرا للعدد من الإصدارات الفكرية والأكاديمية المتنوعة وكمهتم وإعلامي في الشأن الإنساني العام، لاحظ أن هناك توجها في المجتمع الأردني لإنشاء الأحزاب البرامجية التي تجاوز عددها الثلاثين حزبا للآن "2024"، وخصوصا بعد إقرار قانوني الأحزاب الوطنية رقم "7"، لسنة 2022، وقانون الانتخابات النيابية رقم "4"، لسنة 2022.
علما أن هذا القانون الانتخابات قد احتوى على توصيف لنوعين من القوائم الانتخابية "القائمة المحلية وبخصص لها "96"، مقعدا نيابيا، و"قائمة الوطنية/الحزبية، حيث خصص القانون "41"، مقعدا نيابيا للقائمة الوطنية الحزبية.
ويشير المؤلف إلى أن القانون عرف لأول مرة في الحياة النيابية الأردنية منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل؛ القائمة الحزبية بأنها القائمة المشكلة من حزب أو تحالف حزبي لغاية المشاركة في الانتخابات النيابية وبناء على ما سبق؛ لاحظ المؤلف بحكم اختصاصه الأكاديمي أن لدينا حزبيين وغير حزبيين.
ويرى أن هناك نقصا معرفيا واضحا في الدراسات العلمية العميقة لواقع وتأثيرات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على التنظيمات الاجتماعية السياسية في مجتمعنا وتحديدا الأحزاب السياسية الناشئة في حقل علم الاجتماع العام كأساس، وعلم اجتماع السياسة بتخصيص أدق؛ إذ يمكن القول: "إنه لم تشكل معارفنا الحالية الهشة والمحدودة جدا نوعية وحقيقة بنى واتجاهات التفاعل بين كل من أعضاء الأحزاب داخليا فيما بينهم؛ وآليات التفاعل الفكري والسياسي للأحزاب كتنظيمات سياسية مع المجتمع الأردني الحاضن لها خصوصا، لدى شريحة الشباب من الجنسين كمغذ أساس لها في الحقلين المعرفي والتنظيمي للأحزاب.
وينوه محادين إلى أن هذه الدراسة مطلوب إنجازها لسد الفراغ التخصصي في ماهية الأحزاب من منظور علمي وتطبيقي بعيدا عن بعض الآراء والانطباعات الشخصية التي ورد بعضها في المذكرات الشخصية لبعض السياسيين والحزبيين القدامى، وليس من ضمن أغلبها شيئا عن مبررات نشوء الأحزاب والحزبية اللذان ظهرا تاريخيا بعيد تأسيسي إمارة شرق الأردن العام "1921"، وهو حزب الشعب الأردني الذي تأسس العام "1977".
ويرى أن ما ورد في جل تلك المذكرات السياسية غير مترابط الحقائق وتفتقد إلى الاسنيد الموثقة التي قد يعتد بها أكاديميا لغايات التعميم المعرفي المنجز كما هو مطلوب وفق الأسس العلمية الصالحة للدراسة والتجريس الأكاديمي والتثقيف الحزبي؛ فهي على ندرتها أقرب إلى "الجزرية"، والانطباعية في آن معا بحكم توزيعها أفقيا كعناوين وتجارب بشخصية مع غياب عنصر المراكمة الزمنية لها.
ويقول المؤلف: "إن الضرورة العلمية تقتضي السعي الممنهج لتأسيس علم اجتماع جديد متخصص في الأحزاب ما سيسد جزءا من النقص الحاد في المكتبتين الأردنية والعربية بهذا العلم الجديد، مع التذكير أن الباحث يدرك بالوقت ذاته، بأن هذا التأسيس العلمي يقع وبالضرورة ضمن احتمالين في المحصلة هما، "إما أن يكون وثيقة خطية لإدانة مؤلفه لضعفه وهشاشه بنائه العلمي، أو أن يكون ريادة فكرية وأكاديمية مقدرة عبر الأجيال، لإضافاته النوعية المأمولة في حقل العلوم الإنسانية استلهاما وتطبيقا علميا جريئا لأطروحات نظريات ما بعد الحداثة والريادة، والمتناميتان على الدوام كالعولمة القائدة حاليا لحياة البشرية تماما".
ويتساءل المؤلف هل الأحزاب ضرورة وظيفية ولمصلحة من؟.. رؤية تساؤلية قبيل التأسيس كما يقول محادين، واقعيا وبعيدا عن المثالية الفكرية والنظرية المجردة؛ هل تتضح فعلا للمحلل والمهتم بالشأن الحزبي، ضرورة أن تكون لدينا أحزابا أردنية جديدة في ظل الانقسامات العربية على أساس قطري، ترافقا مع تراجع واقع وأدوار الأحزاب الأيديولوجية الوضعية والتاريخية في حياة الشعوب العربية المسلمة حاليا؛ كي تصعد بالوقت ذاته أحزابا جديدة أخرى، تتسم بأنها أحزابا وظيفية المرجعية والتنظيم؛ مرنة التكيف مع المستجدات الراهنة؛ عالمية المدى قادرة على التناغم الوازن مع أيدلوجية وتكنولوجيات النظام العولمي الواحد والقائد للعالم منذ تسعينيات القرن الماضي، وعليه إن الإدراك بهذا الوعي الفكري والتنظيمي والتجديدي اللافت، إنما يعني حكما أن هذه الأحزاب الجديدة هي من فكر وأذرع ونسج الدولة الأردنية كمقومات ومنشطات لبنيتها الفكرية والتنظيمية لها؛ وحال هذه الأحزاب البرامجية هو ما يشبه عطاسا أو تمتمنة ضرورية وملحة لجسد الدولة المعنوي وهي تلج بثقة مئويتها الثانية.
ويعتبر محادين أن الأحزاب الجديدة ضرورة وضرورية في المشهد السياسي الجديد وطنيا؛ ونحن في دولة ثبت فيها، عموما أن هذه البنية الفكرية والسياسية كانت وما تزال مرنة ذات حضور متطور ملموس ومحمود، مثلما يدل في الوقت ذاته؛ على أننا على وعي وفطنة مع العقل المتقدم للدولة الأردنية ومؤسساتها الفكرية الأمنية أولا وأخيرا، ولعل التساؤل الأخير الذي دفع بالباحث إلى طرحه: هل يدرك وتدرك الأحزاب الأردنية الناشئة والمسرعة نحو أخذ حصتها في التمثيل النيابي القادم استنادا إلى قانون الأحزاب الجديد؛ المعاني الفكرية والسياسية المتقدمة الفهم دستوريا؛ وأهمية نشرها عبر ضرورة وجود منصات متنوعة لإعلام حزبي متخصص بين الأردنين وهم أبناء ثقافاتهم الفرعية الأربعة وهي: "البادية الريف، المدينة، والمخيم".
ويتابع تساؤله لماذا الحياة الحزبية ضرورية لاستكمال وتحديث البناء السياسي الوطني الراهن؛ ثم أو ليست هذه المعرفة التحليليلة لضرورة تحديث الأحزاب ضرورة نوعية ملحة أيضا لتعميق وتقوية حضورها في الوجدان الشعبي الأردني بغض النظر عن كل من إعداد وتأثير الأشخاص الحزبيين الواعد للآن في كسب أعضاء جدد لأحزابهم؛ أو من سيقود تلك الأحزاب بمسمياتها المتنوعة رغم غيابها للأسف عن الإعلام بأنواعه لإشهار برامجها وآليات عملها، بدليل تباطؤ حركة انتشارها شعبيا، وضعف درجة الثقة ببنيتها التنظيمية للآن من قبل جل الأردنيين وهذا مبرر مضاف لتأسيس هذا العلم.

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