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عدسة الدجاني توثق جماليات الخيول العربية ومفردات التراث

9/10/2024 3:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمّان- يبدع الفنان التشكيلي والمصور الفوتوغرافي الأردني طارق الدجاني في تنفيذ أعماله التي تتلاءم وتنسجم مع أفكاره، خصوصا حينما يوجه عدسة الكاميرا لتلتقط أجمل الصور وأروعها التي تظهر في زواياها الكفاءة والإبداع، وتحديدا التقاطه للصور التي تحاكي جذوره وتراثه العربي والطبيعية الأردنية التي يعتبرها منهلا لجل أعماله الفوتوغرافية.
بدأ الدجاني اهتمامه بالفن في أواخر السبعينيات، حيث تتلمذ على يد الفنان التشكيلي الأردني الراحل مهنا الدرة، الذي أدرك موهبته الشابة وشغفه بالنمو الإبداعي، متذكراً أهم درس تعلمه من الدرة، عندما قال له: "اليد تمسك بالقلم أو الفرشاة، والعين توجه الحركات، لكن القلب هو الذي يشعر بالفن". مشيراً إلى أنه بعد تخرجه في كلية تراسنطة، أكمل دراسته في إنجلترا، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة، لكن أدرك أن اهتماماته تكمن في مكان آخر، فعاد إلى جامعة لندن لدراسة الفن والتصوير الفوتوغرافي.
وبعد تخريجه بدأ العمل كفنان في مشاريع شخصية كمصور تجاري لشركات الإعلان والتصميم. ثم انتقل بعد سنوات عدة، إلى ستوكهولم- السويد، حيث بدأ يجد المزيد من النجاح في عمله.
ويعرف الدجاني بدراساته الفوتوغرافية للخيول العربية الأصيلة، متبعاً الكثير من الأساليب الإبداعية التي يتفرد بها، والتي تبين أنه ثمة عمق في أعماله الفنية التي تكشف عن اهتمامه وحفاوته الشديدة بجذوره وتراثه العربي الأصيل، ويرمز ذلك في أعماله الفنية التي يجسد فيها الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى صقر الصيد، ودراساته عن الإرث الإسلامي للفلاحة في الأندلس في القرن الثاني عشر من خلال مشروعه "كتاب الفلاحة"، ومشروع "حكايات" الذي يعتبر استكشافا روحيا يجمع بين شعر محمود درويش وسميح القاسم والرومي وجبران خليل جبران مع صور فوتوغرافية.
إلى جانب معرضه الأخير ويحمل عنواناً "على هذه الأرض"، ويخص الارتباط بالأرض والزراعة ويعرض حالياً في جاليري درة الياسمين في جبل اللويبدة.
وتأثر الدجاني، بأساتذة الفنون الجميلة الأوروبيين القدامى، وفي الغالب ما تعتبر مطبوعاته الفوتوغرافية بأنها لوحات فن رسمي، حيث كتبت باربرا رويال مديرة جاليري جاكراندا: "أعماله منتجة ومتقنة بشكل مذهل. الجانب الفني رائع، هناك عمق واقعي كلاسيكي وتفسير فني في الوقت نفسه. في حين أن أعماله معاصرة بحكم الوسيلة، إلا أنه كلاسيكي"، مشيراً إلى أن الحدس يلعب دوراً كبيرا في تجربة أعماله، حيث يتم تقديم الأفكار التقليدية في ضوء جديد، مما يترك انطباعًا دائمًا لدى المشاهد، وفق ما ذكره في سياق حديثه لـ"الغد".
ويرجع الدجاني إلى العام 2005، أثناء وجوده في السويد، ليبدأ بمشروع غير مسار حياته. إذ حول انتباهه إلى حبه مدى الحياة للخيول، وتحديدًا الخيل العربية الأصيلة. وأدرك أنه لتصوير الخيل العربية، كان عليه العودة إلى الأردن، ليتواصل مع كبار المربين للخيول في البلاد. وفقًا للتقاليد العربية، رحبوا به بحفاوة في إسطبلاتهم. مما شجعه على تصوير الخيول، وتوسع تدريجيًا في جسم مشروعه. وقال: "لقد انبهرت تمامًا بهذه المخلوقات الرائعة، وكنت آمل أن أتمكن من عكس ليس فقط جمال وأناقة كل حصان، بل شيء أساسي من شخصيته وسلوكه"، ليقدم مشروعه إلى الأميرة عالية الحسين، التي دعته إلى المربط الملكي الأردني.
ويشير إلى أنه أثناء وجوده في دول الخليج وسع المشروع ليشمل صقر الصيد، وكان الشرق الأوسط المكان المثالي للقيام بذلك، حيث ينظر إلى صقر الصيد، جنبًاً إلى جنب مع الخيل العربية الأصيلة، على أنه رمزا للثقافة والتراث العربي، وبعد سنوات عدة، انتقل إلى إسبانيا مع عائلته لتعلم الطباعة الفوتوغرافية الضوئية القديمة (الجرافيكية) ودمجها في عمله، وأنتج مشروعين رئيسيين هما كتاب الفلاحة وحكايات، وكلاهما يتعلق بالتراث والثقافة العربية والإسلامية.
وعاد الدجاني إلى وطنه، بعد غياب دام أكثر من 40 عامًا من العيش في الخارج، منها 12 عامًا في إسبانيا، ليعمل حاليًا على مشروع جديد بعنوان "الزيتون"، حيث يركز على أشجار الزيتون الرومي القديمة في الأردن، وهذه الأشجار القديمة بجذوعها الملتوية والمعقدة تصل أعمارها الى آلاف السنين.
ويتساءل الدجاني: "إذا كانت هذه الأشجار قادرة على التحدث، فماذا قد تخبرنا؟ إنها تظل من الزمن القديم، وحراس الذاكرة". وسيتم عرض زيتون في دار الأندى، جبل اللويبدة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واختتم الدجاني حديثه قائلاً: "إن هدفه هو إنتاج فن يتمتع بالروح والشعور، ويخلق استجابة عاطفية لدى المشاهد. سواء أكان صورة للحصان أو فاكهة أو شجرة قديمة، فهو ليس مهتما بما يراه المشاهد، بل أكثر بما يشعر به المشاهد".

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