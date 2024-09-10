رئيس مجلس الأعيان يُدلي بصوته في بدو الوسط



وتحدث الفايز في تصريحات، حول أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن عملية الاقتراع والتصويت حق كفله الدستور للمواطن.



ودعا الناخبين إلى اختيار ممثليهم عنهم في المقبل على قاعدة الأقدر والأكفاء بعيدا عن حسابات المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية.



وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الوطن بسبب الأوضاع المحيطة به، تحتاج من الجميع تحمل المسؤولية وخاصة شباب الوطن وشاباته، المدعوين لاختيار مجلس نواب يكون قويا وقادرا على تحمل المسؤولية الوطنية، ويكون بذات الوقت سندا وعونا لجلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية وتصديه لسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وأطماعها التوسعية والعدوانية.



وثمن الفايز جهود الهيئة المستقلة للانتخاب وجميع الجهات المعنية بسلامة سير العملية الانتخابية، من أجل توفير جميع الاحتياجات اللازمة التي تمكن الناخبين من الاقتراع والتصويت بسهولة ويسر.- (بترا)