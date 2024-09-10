​​​​​​الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا، بينهم سيدة وطفل، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
أفاد بذلك بيان مشترك، الثلاثاء، صدر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومي).
وقال البيان إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 14 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم والدة معتقل وطفل ومعتقلون سابقون".
وأوضح أن "عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير المنازل".
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجاوز إجمالي المعتقلين 10 آلاف و600 فلسطيني من مواطني الضفة بما فيها القدس، ولا تشمل الحصيلة معتقلي القطاع، وفق البيان.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
فيما خلفت حربه المدمرة على غزة والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)
MENAFN10092024000072011014ID1108659037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.