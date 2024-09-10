​​​​​​الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية



أفاد بذلك بيان مشترك، الثلاثاء، صدر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومي).



وقال البيان إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 14 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم والدة معتقل وطفل ومعتقلون سابقون".



وأوضح أن "عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة".



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير المنازل".



ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجاوز إجمالي المعتقلين 10 آلاف و600 فلسطيني من مواطني الضفة بما فيها القدس، ولا تشمل الحصيلة معتقلي القطاع، وفق البيان.



وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



فيما خلفت حربه المدمرة على غزة والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)