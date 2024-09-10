Wednesday, 11 September 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستقلة للانتخاب: ندعو الناخبين للاستعلام عن مراكز وصناديق الاقتراع قبل التوجه للتصويت

9/10/2024 3:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نوهت الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين بضرورة الاستعلام عن أماكن مراكز وصناديق الاقتراع، قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم، وذلك لضمان وصولهم إلى المعلومات المحدَّثة والدقيقة.
وأكدت الهيئة أنه يمكن للناخبين الاستعلام عن مراكز اقتراعهم بسهولة عبر عدة وسائل. أولها إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني إلى الرقم 94455، حيث يتم الرد بمكان مركز وصندوق الاقتراع المحدَّد.

كما أوضحت الهيئة أن بإمكان المواطنين الاستفادة من الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب ، حيث يمكن إدخال الرقم الوطني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمكان الاقتراع وصندوقه.

وفيما يتعلق بالطريقة الثالثة، أعلنت الهيئة عن توفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة برقم 117100، يمكن من خلاله الاتصال وتزويد الفريق المختص بالرقم الوطني للحصول على التفاصيل المطلوبة حول مراكز الاقتراع.

ولاحظت الهيئة وجود ضغط على بعض الشبكات، لذا تدعو الناخبين في حال التأخر بالرد على الرسالة النصية المحاولة من شبكة أخرى.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية الاقتراع وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات المحدَّثة بشكل دقيق

MENAFN10092024000072011014ID1108659036

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث