نقابيون :الانتخابات النيابية فرصة لتعزيز الديمقراطية وإحداث التغيير



وأشار النقابيون إلى أن 2024 في الأردن تُعد حدثًا محوريًا، يجمع المواطنين للتعبير عن إرادتهم، ويعتبر يوم الانتخابات بمثابة رمز للأمل والتفاؤل، حيث يُتيح للأردنيين المشاركة الفعالة في صنع القرار وتحديد مسار المستقبل.

كما تعكس الانتخابات تطلعات المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوقهم، ما يجعل هذه المناسبة تجسد الهوية الوطنية ووعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية.



وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور حازم القرالة أن الانتخابات تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الأردن، حيث تتجه الأنظار نحو البرلمان كمنصة لإحداث تغيير وإصلاح السياسات المطلوبة.



وشدد القرالة على ضرورة اختيار نواب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ليكونوا صوتًا لمن لا صوت لهم معتبرا أن هذا اليوم ليس مجرد استحقاق سياسي، بل هو تجسيد لإرادة الشعب في تحقيق التغيير والمشاركة في بناء المستقبل.

ولفت إلى أن الانتخابات تعزز الحياة البرلمانية الحزبية وتطوير الديمقراطية، ما يعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقًا.



بدوره، أكد عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المهندس محمد كوكش أن الأردن يشهد حدثًا بارزًا مع انطلاق الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد استحقاق دوري، بل تمثل تجسيدًا لإرادة الشعب خلال مرحلة حساسة من التحول السياسي.



وأوضح أن الحياة البرلمانية الحزبية تتيح تنوع الآراء، ما يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز المسؤولية السياسية.



وأشار كوكش إلى أن الانتخابات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الإصلاح والتحديث السياسي، مع التأكيد على أن البرلمان المقبل أمامه مهمة رسم ملامح المستقبل، من خلال تواجد الأحزاب والشباب، ما يفتح النوافذ لفرص حقيقية تخدم مصالح الشعب الأردني.



من جهته، قال الناطق الإعلامي لنقابة تجار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الحلو إن يوم الانتخابات يمثل فرصة تاريخية للتغيير وإحداث الفارق، مشددًا على الحاجة إلى نواب يمثلون طموحات الشعب ويعملون على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الانتخابات، على الرغم من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، تعكس خطوات إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية، من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.



وأجمع المتحدثون على أن الانتخابات البرلمانية تعد علامة فارقة في مسيرة الإصلاح السياسي، حيث تعكس إرادة الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.



وأكدوا أن أهمية هذا اليوم لا تقتصر على كونه يوم اختيار فحسب، بل هو فرصة للمساهمة في بناء الوطن والمشاركة في صنع القرار المؤثر على حياة الجميع.-(بترا)