نقابيون :الانتخابات النيابية فرصة لتعزيز الديمقراطية وإحداث التغيير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نقابيون أن الانتخابات النيابية تمثل أهمية كبيرة في الحياة السياسية الأردنية، حيث تُعتبر فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم في البرلمان، في وقت يتزامن مع مسيرة الإصلاح والتحديث السياسي التي تهدف إلى تعزيز الحياة البرلمانية الحزبية.
وأشار النقابيون إلى أن انتخابات 2024 في الأردن تُعد حدثًا محوريًا، يجمع المواطنين للتعبير عن إرادتهم، ويعتبر يوم الانتخابات بمثابة رمز للأمل والتفاؤل، حيث يُتيح للأردنيين المشاركة الفعالة في صنع القرار وتحديد مسار المستقبل.
كما تعكس الانتخابات تطلعات المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوقهم، ما يجعل هذه المناسبة تجسد الهوية الوطنية ووعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية.
وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور حازم القرالة أن الانتخابات تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الأردن، حيث تتجه الأنظار نحو البرلمان كمنصة لإحداث تغيير وإصلاح السياسات المطلوبة.
وشدد القرالة على ضرورة اختيار نواب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ليكونوا صوتًا لمن لا صوت لهم معتبرا أن هذا اليوم ليس مجرد استحقاق سياسي، بل هو تجسيد لإرادة الشعب في تحقيق التغيير والمشاركة في بناء المستقبل.
ولفت إلى أن الانتخابات تعزز الحياة البرلمانية الحزبية وتطوير الديمقراطية، ما يعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
بدوره، أكد عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المهندس محمد كوكش أن الأردن يشهد حدثًا بارزًا مع انطلاق الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد استحقاق دوري، بل تمثل تجسيدًا لإرادة الشعب خلال مرحلة حساسة من التحول السياسي.
وأوضح أن الحياة البرلمانية الحزبية تتيح تنوع الآراء، ما يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز المسؤولية السياسية.
وأشار كوكش إلى أن الانتخابات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الإصلاح والتحديث السياسي، مع التأكيد على أن البرلمان المقبل أمامه مهمة رسم ملامح المستقبل، من خلال تواجد الأحزاب والشباب، ما يفتح النوافذ لفرص حقيقية تخدم مصالح الشعب الأردني.
من جهته، قال الناطق الإعلامي لنقابة تجار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الحلو إن يوم الانتخابات يمثل فرصة تاريخية للتغيير وإحداث الفارق، مشددًا على الحاجة إلى نواب يمثلون طموحات الشعب ويعملون على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الانتخابات، على الرغم من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، تعكس خطوات إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية، من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.
وأجمع المتحدثون على أن الانتخابات البرلمانية تعد علامة فارقة في مسيرة الإصلاح السياسي، حيث تعكس إرادة الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.
وأكدوا أن أهمية هذا اليوم لا تقتصر على كونه يوم اختيار فحسب، بل هو فرصة للمساهمة في بناء الوطن والمشاركة في صنع القرار المؤثر على حياة الجميع.-(بترا)
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