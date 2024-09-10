الهيئة المستقلة: إحالة 34 مخالفة انتخابية إلى المدعي العام

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة إن الهيئة أحالت 34 حالة مخالفة انتخابية إلى المدعي العام.

وأضاف الرواشدة أن من بين هذه الحالات 25 حالة اعتداء و3 حالات خرق لسرية التصويت وتصوير أوراق اقتراع.

وأشار إلى أن "استبدال 3 من رؤساء لجان.. اثنان لحالات مرضية وواحد لتأثيره بالناخبين".

وقال إنه "حتى اللحظة لم نشهد إشكالات تشكل رهبة لممارسة العملية الانتخابية ونتمنى أن تنتهي عملية الاقتراع عند هذا الحد وترفع نسبة المشاركة".