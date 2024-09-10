الهيئة المستقلة: إحالة 34 مخالفة انتخابية إلى المدعي العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة إن الهيئة أحالت 34 حالة مخالفة انتخابية إلى المدعي العام.
وأضاف الرواشدة أن من بين هذه الحالات 25 حالة اعتداء و3 حالات خرق لسرية التصويت وتصوير أوراق اقتراع.
وأشار إلى أن "استبدال 3 من رؤساء لجان.. اثنان لحالات مرضية وواحد لتأثيره بالناخبين".
وقال إنه "حتى اللحظة لم نشهد إشكالات تشكل رهبة لممارسة العملية الانتخابية ونتمنى أن تنتهي عملية الاقتراع عند هذا الحد وترفع نسبة المشاركة".
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