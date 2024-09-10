عمّان الأولى.. 7% من الناخبين يُدلون بأصواتهم حتى الساعة 1

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
قال رئيس لجنة الانتخاب في دائرة عمّان الأولى الدكتور أجمل الطويقات إن نسبة الاقتراع حتى الساعة 1 ظهرا، بلغت نحو 7%.
وبحسبة بسيطة، فإن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في دائرة عمّان الأولى بلغ أكثر من 43 ألف ناخب وناخبة.
وأكد الطويقات، في تصريح لـ"الغد"، أنه من المتوقّع توافد أعداد أكبر من الناخبين إلى مراكز الاقتراع في الدائرة الأولى بعد ساعات العصر.
وأشار الطويقات إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويُسر في مختلف مراكز الاقتراع، إلا أنه أوضح أنه كان هنالك محاولة واحدة للتعكير على صفو العملية.
ولفت إلى أن أحد المراكز في منطقة طبربور، شهد محاولة تزوير هوية مدنية، بحيث حاول أحد الناخبين استخدام هوية شخص آخر للإدلاء بصوته.
وبين الطويقات أنه تم ضبط هذا الشخص قبل التصويت، وتحويله إلى المدّعي العام.
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