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عمّان الأولى.. 7% من الناخبين يُدلون بأصواتهم حتى الساعة 1

9/10/2024 3:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي

قال رئيس لجنة الانتخاب في دائرة عمّان الأولى الدكتور أجمل الطويقات إن نسبة الاقتراع حتى الساعة 1 ظهرا، بلغت نحو 7%.


وبحسبة بسيطة، فإن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في دائرة عمّان الأولى بلغ أكثر من 43 ألف ناخب وناخبة.


وأكد الطويقات، في تصريح لـ"الغد"، أنه من المتوقّع توافد أعداد أكبر من الناخبين إلى مراكز الاقتراع في الدائرة الأولى بعد ساعات العصر.


وأشار الطويقات إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويُسر في مختلف مراكز الاقتراع، إلا أنه أوضح أنه كان هنالك محاولة واحدة للتعكير على صفو العملية.


ولفت إلى أن أحد المراكز في منطقة طبربور، شهد محاولة تزوير هوية مدنية، بحيث حاول أحد الناخبين استخدام هوية شخص آخر للإدلاء بصوته.


وبين الطويقات أنه تم ضبط هذا الشخص قبل التصويت، وتحويله إلى المدّعي العام.

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