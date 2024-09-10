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مستقلة الانتخاب: فعل الخصاونة ليس مخالفة انتخابية (فيديو)

9/10/2024 3:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، في رده على سؤال حول ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة أثناء إدالائه بصوته في الانتخابات النيابية ليس خرقا للعملية الانتخابية.


كان الخصاونة مزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، وطالب باستبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية.

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