مستقلة الانتخاب: فعل الخصاونة ليس مخالفة انتخابية (فيديو)
التاريخ
9/10/2024 3:30:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، في رده على سؤال حول ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة أثناء إدالائه بصوته في الانتخابات النيابية ليس خرقا للعملية الانتخابية.
كان الخصاونة مزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، وطالب باستبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية.
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