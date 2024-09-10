إطلاق نار في مركز اقتراع بالشونة الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حابس العدوان
وقع ظهر اليوم الثلاثاء، إطلاق نار في أحد مراكز الاقتراع بالشونة الجنوبية.
وجاء إطلاق النار إثر مناوشات داخل المركز.
بالتزامن سأل مندوب "الغد" في مركز الانتخاب الرئيسي المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة عن هذا الحادث.
وقال الرواشدة: "الخطة الأمنية أخذت بعين الاعتبار سلفا بالتعامل مع اي مخالفة من هذا النوع".
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام مدرسة الروضة للبنات ( مركز اقتراع ) في منطقة الروضة غرب البلقاء ولم تقع اية إصابات وتم التعامل مع الحادثة والتحقيق جار.
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