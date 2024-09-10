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إطلاق نار في مركز اقتراع بالشونة الجنوبية

9/10/2024 3:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان

وقع ظهر اليوم الثلاثاء، إطلاق نار في أحد مراكز الاقتراع بالشونة الجنوبية.

وجاء إطلاق النار إثر مناوشات داخل المركز.

بالتزامن سأل مندوب "الغد" في مركز الانتخاب الرئيسي المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة عن هذا الحادث.

وقال الرواشدة: "الخطة الأمنية أخذت بعين الاعتبار سلفا بالتعامل مع اي مخالفة من هذا النوع".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام مدرسة الروضة للبنات ( مركز اقتراع ) في منطقة الروضة غرب البلقاء ولم تقع اية إصابات وتم التعامل مع الحادثة والتحقيق جار.

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