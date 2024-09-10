مصدر مسؤول يوضح سبب انقطاع الكهرباء عن مركز اقتراع بأم العمد

مصدر مسؤول يوضح سبب انقطاع الكهرباء عن مركز اقتراع بأم العمد
التاريخ
9/10/2024 3:30:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر مسؤول لـ،"الغد" إن انقطاع التيار الكهربائي عن مركز اقتراع في منطقة أم العمد بالبادية الوسطى، سببه "محاولة اجترار غير مشروع للطاقة".
وأشار المصدر إلى أنه تم التعامل مع الحادثة مباشرة وتم إعادة التيار الكهربائي.
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