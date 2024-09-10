الاتصال العربية الوزارية تشكل لجنة لدراسة الموضوعات التي ستتعامل بها مع الحكومة السورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل كامل للأزمة السورية، الذي عقد في القاهرة اليوم، على هامش أعمال الدورة العادية ١٦٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير
الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل مقداد.
وقررت اللجنة تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتعامل بها اللجنة الوزارية مع الحكومة السورية، على أن يتم عقد اجتماع فريق الخبراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق يتم التوافق عليه.
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