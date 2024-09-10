الملاحظات وشبهات المخالفات التي سجلها المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن الاقتراع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان مراقبة مجريات الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين ويصدر بيانه الثالث حول مجريات عملية الاقتراع، حيث سجل المركز الملاحظات التالية حول مجريات عملية الاقتراع:
- التحقق من شخصية الناخبـ/ــة من خلال بطاقة الأحوال الشخصيّة فقط، وتقيّد رؤساء اللجان بالإجراءات الأصوليّة بختم ورقتي الاقتراع بخاتم الدائرة الانتخابيّة بنسبة (98.7%).
- بلغت نسبة عدم الالتزام بالتحقق من هوية المرأة المنّقبة وفق الآلية المقرّرة (18.2%).
- بلغت نسبة وجود ممارسات تخلّ بمبدأ سرية الاقتراع- تصويت علني أو بصوت مرتفع، تصوير أوراق الاقتراع (23.1%).
- بلغت نسبة دخول أشخاص غير مصرّح لهم/ن بدخول مراكز الاقتراع (5.8%).
- توفير نماذج اعتراض متاحة للمخوّلين بتقديمها بنسبة (73%) من مجموع مراكز الاقتراع.
- بلغت نسبة إعطاء الأولوية في الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن (85.8%).
- وجود مهرجانات وتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع بنسبة (37.5%).
- استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع بما نسبته (20.9%).
- استخدام الأطفال في توزيع بطاقات للدعاية الانتخابية لصالح بعض القوائم نسبة (33.1%).
وعلى صعيد آخر تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الملاحظات والشكاوى التي تم تمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب لغايات معالجتها، وأبرزها:
- شبهات بمحاولات شراء أصوات في محافظة مادبا، مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس المختلطة، ومحافظة عجلون مدرسة الوهادنة الثانوية للبنين، ومحافظة العقبة، مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات.
- التأثير على مبدأ سرية الاقتراع من خلال عدّة ممارسات، وهي:
1. التصويت العلني في بعض مراكز الاقتراع، محافظة العاصمة، الدائرة الثانية، مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية للبنين، والدائرة الثالثة، مدرسة خلدا الثانوية الشاملة للبنات. وفي محافظة معان، مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين. ومحافظة الزرقاء، مدرسة رملة بنت أبي سفيان الأساسية للبنات. ومحافظة العقبة، مدرسة العلمية النموذجية.
2. استغلال الأطفال في ممارسة الدعاية الانتخابية في محيط العديد من مراكز الاقتراع، محافظة إربد، الدائرة الثانية، مدرسة حمد فرحان الثانوية للبنين، ومدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات. وفي محافظة الزرقاء، مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة، ومدرسة الرصيفة الثانوية الشاملة للبنات، ومدرسة شيماء بنت الحارث الأساسية. ومحافظة العقبة، مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات.
3. تصوير أوراق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة، مدرسة خولة بنت خويلد الشاملة للبنات، مدرسة القدس الثانوية للبنات، ومدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات. وفي محافظة البلقاء، مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة. وفي محافظة الطفيلة، مدرسة زين الشرف الثانوية المختلطة. وفي محافظة الكرك، مدرسة الكرك الثانوية للبنين.
4. دخول أحد أعضاء لجنة الاقتراع والفرز إلى خلف المعزل أثناء اقتراع أحد المواطنين في محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة، مدرسة حفصة بنت عمر الثانوية الأساسية المختلطة.
- محاولة انتحال شخصية مقترعة في محافظة معان، مدرسة الشفاء بنت عوف الأساسية المختلطة.
- عدم التّحقق من هوية مرأة منّقبة وفق الآلية المقرّرة في محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة، مدرسة خلدا الثانوية للبنات.
- إطلاق عيارات نارية خارج أحد مراكز الاقتراع في محافظة البلقاء، مدرسة الروضة الأساسية المختلطة.
- عدم مراعاة الأولوية في الاقتراع للمرأة الحامل في محافظة العقبة، مدرسة آيلة الثانوية للبنين.
- حالة واحدة لاعتماد رخصة قيادة مركبة كوثيقة اثبات شخصيّة لغايات الاقتراع في محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة، مدرسة الكمالية الأساسية المختلطة.
- عدم وضع الحبر على أصبع أحد المرافقين، والسماح له بمرافقة مقترع آخر في أحد مراكز الاقتراع في محافظة إربد، الدائرة الأولى، مدرسة عقربا الثانوية للبنين.
- عدم توفّر الترتيبات التيسيريّة للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من مراكز الاقتراع: محافظة العاصمة، الدائرة الثانية، مدرسة خولة بنت خويلد، مدرسة القدس الثانوية للبنات، ومدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات، والدائرة الثالثة مدرس الكمالية الثانوية للبنات. وفي محافظة الزرقاء، مدرسة الوليد بن عبد الملك الأساسية للبنين.
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