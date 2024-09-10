الملاحظات وشبهات المخالفات التي سجلها المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن الاقتراع

MENAFN - Alghad Newspaper) واصل فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان مراقبة مجريات الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين ويصدر بيانه الثالث حول مجريات عملية الاقتراع، حيث سجل المركز الملاحظات التالية حول مجريات عملية الاقتراع:



- التحقق من شخصية الناخبـ/ــة من خلال بطاقة الأحوال الشخصيّة فقط، وتقيّد رؤساء اللجان بالإجراءات الأصوليّة بختم ورقتي الاقتراع بخاتم الدائرة الانتخابيّة بنسبة (98.7%).



- بلغت نسبة عدم الالتزام بالتحقق من هوية المرأة المنّقبة وفق الآلية المقرّرة (18.2%).



- بلغت نسبة وجود ممارسات تخلّ بمبدأ سرية الاقتراع- تصويت علني أو بصوت مرتفع، تصوير أوراق الاقتراع (23.1%).



- بلغت نسبة دخول أشخاص غير مصرّح لهم/ن بدخول مراكز الاقتراع (5.8%).

- توفير نماذج اعتراض متاحة للمخوّلين بتقديمها بنسبة (73%) من مجموع مراكز الاقتراع.



- بلغت نسبة إعطاء الأولوية في الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن (85.8%).



- وجود مهرجانات وتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع بنسبة (37.5%).



- استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع بما نسبته (20.9%).



- استخدام الأطفال في توزيع بطاقات للدعاية الانتخابية لصالح بعض القوائم نسبة (33.1%).



وعلى صعيد آخر تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الملاحظات والشكاوى التي تم تمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب لغايات معالجتها، وأبرزها:

- شبهات بمحاولات شراء أصوات في محافظة مادبا، مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس المختلطة، ومحافظة عجلون مدرسة الوهادنة الثانوية للبنين، ومحافظة العقبة، مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات.



- التأثير على مبدأ سرية الاقتراع من خلال عدّة ممارسات، وهي:



1. التصويت العلني في بعض مراكز الاقتراع، محافظة العاصمة، الدائرة الثانية، مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية للبنين، والدائرة الثالثة، مدرسة خلدا الثانوية الشاملة للبنات. وفي محافظة معان، مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين. ومحافظة الزرقاء، مدرسة رملة بنت أبي سفيان الأساسية للبنات. ومحافظة العقبة، مدرسة العلمية النموذجية.



2. استغلال الأطفال في ممارسة الدعاية الانتخابية في محيط العديد من مراكز الاقتراع، محافظة إربد، الدائرة الثانية، مدرسة حمد فرحان الثانوية للبنين، ومدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات. وفي محافظة الزرقاء، مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة، ومدرسة الرصيفة الثانوية الشاملة للبنات، ومدرسة شيماء بنت الحارث الأساسية. ومحافظة العقبة، مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات.



3. تصوير أوراق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة، مدرسة خولة بنت خويلد الشاملة للبنات، مدرسة القدس الثانوية للبنات، ومدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات. وفي محافظة البلقاء، مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة. وفي محافظة الطفيلة، مدرسة زين الشرف الثانوية المختلطة. وفي محافظة الكرك، مدرسة الكرك الثانوية للبنين.



4. دخول أحد أعضاء لجنة الاقتراع والفرز إلى خلف المعزل أثناء اقتراع أحد المواطنين في محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة، مدرسة حفصة بنت عمر الثانوية الأساسية المختلطة.



- محاولة انتحال شخصية مقترعة في محافظة معان، مدرسة الشفاء بنت عوف الأساسية المختلطة.



- عدم التّحقق من هوية مرأة منّقبة وفق الآلية المقرّرة في محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة، مدرسة خلدا الثانوية للبنات.



- إطلاق عيارات نارية خارج أحد مراكز الاقتراع في محافظة البلقاء، مدرسة الروضة الأساسية المختلطة.



- عدم مراعاة الأولوية في الاقتراع للمرأة الحامل في محافظة العقبة، مدرسة آيلة الثانوية للبنين.



- حالة واحدة لاعتماد رخصة قيادة مركبة كوثيقة اثبات شخصيّة لغايات الاقتراع في محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة، مدرسة الكمالية الأساسية المختلطة.



- عدم وضع الحبر على أصبع أحد المرافقين، والسماح له بمرافقة مقترع آخر في أحد مراكز الاقتراع في محافظة إربد، الدائرة الأولى، مدرسة عقربا الثانوية للبنين.



- عدم توفّر الترتيبات التيسيريّة للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من مراكز الاقتراع: محافظة العاصمة، الدائرة الثانية، مدرسة خولة بنت خويلد، مدرسة القدس الثانوية للبنات، ومدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات، والدائرة الثالثة مدرس الكمالية الثانوية للبنات. وفي محافظة الزرقاء، مدرسة الوليد بن عبد الملك الأساسية للبنين.