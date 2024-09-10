حوادث محدودة.. قيمة شراء الصوت من 50 إلى 500 دينار

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

ضبطت الجهات الأمنية عددا محدودا من قضايا شراء الأصوات في مناطق مختلفة من أنحاء المملكة.



وبحسب مصدر تم ضبط عملية شراء أصوات في دائرة محلية في عمان وتم تحويله إلى السلطات المعنية.



وأكد شهود عيان لـ"الغد"، أنه لوحظ شراء أصوات أمام مراكز في كل من محافظة العقبة والزرقاء والعاصمة عمان.



وترواحت مبالغ شراء الأصوات بحسب ما علمت "الغد"، من 50 دينارا إلى 500 دينارا للصوت الواحد.