حوادث محدودة.. قيمة شراء الصوت من 50 إلى 500 دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا
ضبطت الجهات الأمنية عددا محدودا من قضايا شراء الأصوات في مناطق مختلفة من أنحاء المملكة.
وبحسب مصدر تم ضبط عملية شراء أصوات في دائرة محلية في عمان وتم تحويله إلى السلطات المعنية.
وأكد شهود عيان لـ"الغد"، أنه لوحظ شراء أصوات أمام مراكز اقتراع في كل من محافظة العقبة والزرقاء والعاصمة عمان.
وترواحت مبالغ شراء الأصوات بحسب ما علمت "الغد"، من 50 دينارا إلى 500 دينارا للصوت الواحد.
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