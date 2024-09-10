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محمد سمير هنداوي يقدم أوراقه سفيرا لدى النمسا

9/10/2024 3:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الموافق ١٠ أيلول ٢٠٢٤، أوراق اعتماده إلى الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، الكساندر فان دير بيلن، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية النمسا، خلال مراسم جرت في قصر هوفبرغ الرئاسي في العاصمة النمساوية فيينا.
ونقل السفير الهنداوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس النمساوي، الكساندر فان دير بيلن، وتمنياته للشعب النمساوي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدوره طلب الرئيس النمساوي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة النمساوية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.




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