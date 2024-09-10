محمد سمير هنداوي يقدم أوراقه سفيرا لدى النمسا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الموافق ١٠ أيلول ٢٠٢٤، أوراق اعتماده إلى الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، الكساندر فان دير بيلن، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية النمسا، خلال مراسم جرت في قصر هوفبرغ الرئاسي في العاصمة النمساوية فيينا.
ونقل السفير الهنداوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس النمساوي، الكساندر فان دير بيلن، وتمنياته للشعب النمساوي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدوره طلب الرئيس النمساوي نقل
تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة النمساوية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
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