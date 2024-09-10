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13.6 % نسبة القتراع في عمان الثالة حتى الساعة

9/10/2024 3:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس

أكد رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الثالثة/ العاصمة عمان كساب الشخانبة، في تصريحات ل "الغد"، أن نسبة الاقتراع في "الثالثة"، بلغت نحو 13.6% حتى اللحظة، بعدد مقترعين إجمالي وصل إلى 65.567 الفا.


وقال الشخانبة، إن المناطق التي شهدت كثافة أعلى ضمن ألوية ثالثة عمان، تمثلت في كل من مناطق شفا بدران، ووادي السير، وناعور وأم البساتين، وأم العساكر.


وأضاف أن إجمالي عدد الذكور المقترعين في منطقة ثالثة عمان بلغ حتى الآن، 37.800 شخص، مقابل 27.700 مقترعة من الإناث.

MENAFN10092024000072011014ID1108659022

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