13.6 % نسبة القتراع في عمان الثالة حتى الساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
أكد رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الثالثة/ العاصمة عمان كساب الشخانبة، في تصريحات ل "الغد"، أن نسبة الاقتراع في "الثالثة"، بلغت نحو 13.6% حتى اللحظة، بعدد مقترعين إجمالي وصل إلى 65.567 الفا.
وقال الشخانبة، إن المناطق التي شهدت كثافة أعلى ضمن ألوية ثالثة عمان، تمثلت في كل من مناطق شفا بدران، ووادي السير، وناعور وأم البساتين، وأم العساكر.
وأضاف أن إجمالي عدد الذكور المقترعين في منطقة ثالثة عمان بلغ حتى الآن، 37.800 شخص، مقابل 27.700 مقترعة من الإناث.
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