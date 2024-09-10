12.5 % نسبة الاقتراع في ثانية عمّان حتى الساعة

MENAFN - Alghad Newspaper) ​ألاء مظهر

أكد رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان زيد السعايدة، في تصريحات ل "الغد"، أن نسبة الاقتراع في "الثانية"، بلغت نحو 12.5% حتى اللحظة، بعدد مقترعين إجمالي وصل الى نحو 107 آلاف.



وقال السعايدة، إن نسبة الإقبال متفاوتة من مركز لآخر، متوقعا أن تشهد نسبة الاقتراع ارتفاعا مع الساعات المقبلة.



وأضاف أن إجمالي عدد الذكور المقترعين في" ثانية" عمان بلغ حتى الآن، 58905شخص، مقابل 48357 مقترعة من الإناث.