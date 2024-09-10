Wednesday, 11 September 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12.5 % نسبة الاقتراع في ثانية عمّان حتى الساعة

9/10/2024 3:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ​ألاء مظهر

أكد رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان زيد السعايدة، في تصريحات ل "الغد"، أن نسبة الاقتراع في "الثانية"، بلغت نحو 12.5% حتى اللحظة، بعدد مقترعين إجمالي وصل الى نحو 107 آلاف.


وقال السعايدة، إن نسبة الإقبال متفاوتة من مركز لآخر، متوقعا أن تشهد نسبة الاقتراع ارتفاعا مع الساعات المقبلة.

وأضاف أن إجمالي عدد الذكور المقترعين في" ثانية" عمان بلغ حتى الآن، 58905شخص، مقابل 48357 مقترعة من الإناث.

MENAFN10092024000072011014ID1108659021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث