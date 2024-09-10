12.5 % نسبة الاقتراع في ثانية عمّان حتى الساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألاء مظهر
أكد رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان زيد السعايدة، في تصريحات ل "الغد"، أن نسبة الاقتراع في "الثانية"، بلغت نحو 12.5% حتى اللحظة، بعدد مقترعين إجمالي وصل الى نحو 107 آلاف.
وقال السعايدة، إن نسبة الإقبال متفاوتة من مركز لآخر، متوقعا أن تشهد نسبة الاقتراع ارتفاعا مع الساعات المقبلة.
وأضاف أن إجمالي عدد الذكور المقترعين في" ثانية" عمان بلغ حتى الآن، 58905شخص، مقابل 48357 مقترعة من الإناث.
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