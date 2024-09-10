المستقلة للانتخاب: سيتم التعامل مع حالات التصويت العلني في البادية الوسطى وفق القانون

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب، إن حالات التصويت العلني في بعض مناطق البادية الوسطى متوقعة وسيتم التعامل معها وفق القانون.



وكانت "الغد" رصدت عددا من حالات التصويت العلني في عدد من مراكز الاقتراع بالبادية الوسطى.