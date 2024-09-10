معلنا تحويل 41 مخالفة للمدعي العام.. المعايطة عن فعل الخصاونة: حدث لا يمس القانون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، في رده على سؤال حول ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية إن ذلك حدث لا يمس القانون.
وتلا المعايطة المادة الخامسة من قانون الانتخابات وأوضح أن فعل الخصاونة لا يمس لقانون، مشيرة إلى أنه "لو كان ما حدث يخالف القانون كنا لن نقبل بالورقة الجديدة".
وأضاف: "كنا سنحاسب رئيس اللجنة لو منحه ورقة جديدة".
كان الخصاونة مزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، وطالب باستبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية.
إلى ذلك ذكر المعايطة، أن الانتخابات تسير بشكل إيجابي ومنظم، وإنه لم تحدث أية أخطاء كبيرة.
وأضاف المعايطة خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للهيئة أن نسبة عدد المقترعين تجاوزت حاجز المليون، وأنه ما يزال هناك وقت للتصويت قرابة الساعتين.
وبين أنه تم إحالة 41 مخالفة إلى المدعي العام.
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط مخالفات أثناء التصويت، حيث أصعب المخالفات التي حدثت في مدينتي معان وأربد، وقال المعايطة إنه لم تستطع اي مخالفة جرح سلمية الانتخابات.
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