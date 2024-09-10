معلنا تحويل 41 مخالفة للمدعي العام.. المعايطة عن فعل الخصاونة: حدث لا يمس القانون

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، في رده على سؤال حول ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية إن ذلك حدث لا يمس القانون.



وتلا المعايطة المادة الخامسة من قانون الانتخابات وأوضح أن فعل الخصاونة لا يمس لقانون، مشيرة إلى أنه "لو كان ما حدث يخالف القانون كنا لن نقبل بالورقة الجديدة".



وأضاف: "كنا سنحاسب رئيس اللجنة لو منحه ورقة جديدة".



كان الخصاونة مزق ورقة القائمة الحزبية، وطالب باستبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية.



إلى ذلك ذكر المعايطة، أن الانتخابات تسير بشكل إيجابي ومنظم، وإنه لم تحدث أية أخطاء كبيرة.



وأضاف المعايطة خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للهيئة أن نسبة عدد المقترعين تجاوزت حاجز المليون، وأنه ما يزال هناك وقت للتصويت قرابة الساعتين.



وبين أنه تم إحالة 41 مخالفة إلى المدعي العام.



وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط مخالفات أثناء التصويت، حيث أصعب المخالفات التي حدثت في مدينتي معان وأربد، وقال المعايطة إنه لم تستطع اي مخالفة جرح سلمية الانتخابات.

