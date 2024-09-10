Wednesday, 11 September 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معلنا تحويل 41 مخالفة للمدعي العام.. المعايطة عن فعل الخصاونة: حدث لا يمس القانون

9/10/2024 3:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، في رده على سؤال حول ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية إن ذلك حدث لا يمس القانون.


وتلا المعايطة المادة الخامسة من قانون الانتخابات وأوضح أن فعل الخصاونة لا يمس لقانون، مشيرة إلى أنه "لو كان ما حدث يخالف القانون كنا لن نقبل بالورقة الجديدة".


وأضاف: "كنا سنحاسب رئيس اللجنة لو منحه ورقة جديدة".


كان الخصاونة مزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، وطالب باستبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية.


إلى ذلك ذكر المعايطة، أن الانتخابات تسير بشكل إيجابي ومنظم، وإنه لم تحدث أية أخطاء كبيرة.


وأضاف المعايطة خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للهيئة أن نسبة عدد المقترعين تجاوزت حاجز المليون، وأنه ما يزال هناك وقت للتصويت قرابة الساعتين.


وبين أنه تم إحالة 41 مخالفة إلى المدعي العام.


وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط مخالفات أثناء التصويت، حيث أصعب المخالفات التي حدثت في مدينتي معان وأربد، وقال المعايطة إنه لم تستطع اي مخالفة جرح سلمية الانتخابات.


MENAFN10092024000072011014ID1108659019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث