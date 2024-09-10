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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري

9/10/2024 3:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة القطيشات بوفاة العميد المتقاعد باسم إبراهيم مصطفى القطيشات، وإلى عشيرة العواملة بوفاة نواف سالم العلقان العواملة، وإلى عشيرة الفاعوري بوفاة حابس عواد الفاعوري.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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