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بريطانيا تلغي العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية للأردنيين

9/10/2024 3:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من ١٠ أيلول ٢٠٢٤، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع شباط الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية قد عزت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة“سوء استخدام” هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

وأوضح السفير القضاة أن الوزارة قامت بإجراء حوارٍ مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع شباط الماضي.

وأكد السفير القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ETA ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبيناً أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.

وقال الناطق الرسمي إن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالمياً، حيث تكللت جهودها نجاحاً برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٤ وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الاردني.

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