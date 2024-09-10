راصد: 29٪ نسبة الاقتراع حتى السادسة والنصف



- 380 ملاحظة ومخالفة حول مجريات العملية الانتخابية.



- 250 فريقًا مراقبًا نشره راصد لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز.



- تزايد في حالات العنف بين أنصار المرشحين وتم رصد 24 حالة.



- 86 رصد محاولات لشراء الأصوات وإيصال كافة المعلومات للهيئة المستقلة للانتخاب.



- قيّم 94% من الناخبين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير.



- 41 حالة احالات للادعاء العام (27) منها تصوير لأوراق اقتراع، وخرق سرية التصويت، (7) حالات انتحال شخصية، (5) حالات عدم التحبير.



- استبدال (31) من الكوادر العاملة في الاقتراع والفرز.



- التعامل مع كافة الحالات المتعلقة بأوراق او كتيبات الاقتراع التي بها نقص او خطا واعتبارها تالفة.



قال مركز راصد لمراقبة الانتخابات أن نسبة الاقتراع لغاية الساعة السادسة والنصف بلغت 29٪ وبعدد مقترعين تجاوز الانتخابات السابقة بما يقارب 100 ألف مقترع/ة حتى الآن، أما نتائج الرصد بيّنت أن كافة اللجان تتأكد من بطاقة الأحوال المدنية للناخبين والناخبات، كما بيّنت أن كافة اللجان تتأكد أيضًا من وجود اسم الناخب/ة في سجل الناخبين/ات، وأن 99٪ من اللجان تقوم بختم وتوقيع ورقة الاقتراع من قبل رئيس (ة) اللجنة عند تسليمها للناخب/ة، وأن 99% من حالات الاقتراع يتم بها غمس أصبع الناخب/ـة بالحبر الانتخابي على السبابة اليسرى بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، وقد تم التواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص بعض المراكز غير الممتثلة لهذه الاجراءات لتوجيهها وحل هذه الإشكاليات.



كما أظهرت نتائج الرصد أن عملية الاقتراع توقفت لأسباب تتعلق بالربط الالكتروني في بعض مراكز الاقتراع التي تم رصدها، ومثال ذلك مدرسة خريبة السوق الثانوية للبنات في عمان الاولى ومدرسة جمانة الثانوية للبنات في اربد الأولى، كما توقفت عملية الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع التي تم رصدها لأسباب تتعلق بالصلاة وتناول الطعام أو الاستراحات، مثال ذلك، مدرسة القويرة الثانوية للبنات دائرة بدو الجنوب، ومدرسة حيان المشرف الثانوية المختلطة في المفرق، وقد تم التواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص المراكز التي توقف التصويت بها.



وتم رصد بعض الملاحظات المتعلقة بخرق سرية الانتخاب وعدم التصويت بالمعزل في البعض من المراكز الانتخابية التي تم رصدها، وتم رصد 180 حالة يتم توجيه الناخبين/ات لصالح مرشح/ة معين/ة أو قائمة معينة، ومثال ذلك مدرسة امرع الثانوية الشاملة المختلطة في دائرة الكرك ومدرسة عنجرة الثانوية للبنات في دائرة عجلون، كما تم رصد 137 حالة للاقتراع الجماعي (وجود أكثر من ناخب/ة يقترع داخل المعزل)، ومثال ذلك في مدرسة المنشية الثانوية للبنات في المفرق ومدرسة يوسف بن تاشفين الاساسية للبنين عمان الثانية، إضافة إلى حصر 218 حالة لتواجد أشخاص غير معروفين أو ليس لهم صفة رسمية داخل غرفة الاقتراع ومثال ذلك مدرسة راسون الثانوية الشاملة للبنين في دائرة عجلون.



أما فيما يتعلق بسهولة وصول النساء إلى مراكز الاقتراع، فقد تبيّن أن 80٪ نسبة من مراكز الاقتراع كانت سهلة الوصول للنساء، كما وثق الراصدين/ات 560 حالة تم السماح بها للناخبات بالاقتراع رفقة أطفالهنّ القُصَّر (أقل من 18 عام).



وبما يتعلق بالدراسة التي ينفذها راصد حول رضا المقترعين/ات عن العملية الانتخابية، فقد تم مقابلة 10،735 مقترع ومقترعة تم مقابلتهم منذ بدء عملية الاقتراع وحتى الساعة الخامسة، حيث أفاد 97٪ من المقترعين/ات الذين تم مقابلتهم من فريق راصد أنهم لم يواجهوا صعوبة بالوصول إلى مركز الاقتراع، كما أفاد 97٪ منهم أنهم لم يواجهوا أي مشاكل او صعوبات اثناء عملية الاقتراع، وأما من واجه مشاكل او صعوبات (3٪) فقد تمثلت أكثر هذه الصعوبات والمشاكل بإجراءات التنظيم ومضايقات من مناصري القوائم أو المرشحين/ات.

كما قيم 76٪ من المقترعين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم جداً و18٪ بأنها منظمة بشكل متوسط، وعبّر 4٪ من المقترعين/ات فقط أنهم تعرضوا لضغوطات أو توجيهات من أشخاص/جهات داخل أو خارج مراكز الاقتراع حول التصويت، تمثلت في المقام الاول بضغوطات العشيرة، ثم العائلة، وبدرجة اقل من الاحزاب السياسية.

كما أفاد 98% من المقترعين والمقترعات انهم لم يلاحظوا أي مخالفات أو مشاكل داخل او خارج مراكز الاقتراع، أما من أفاد بملاحظته لمخالفات أو مشاكل (2٪)، فتمثلت أهم هذه الملاحظات بالتصويت العلني/الأمي، ثم حالات رشوة انتخابية، أو أحداث عنف.



وتظهر النتائج أن 20% من المقترعين/ات شاركوا للمرة الأولى في الانتخابات النيابية، كما وتظهر أن 82% من المقترعين/ات صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، بينما 14% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و4% صوتوا للدائرة العامة فقط، وحول تعرض المرشحات أو الناخبات لأي من مظاهر العنف، فتظهر نتائج الاستطلاع أن 1% من الناخبين/ات سمعوا أو شاهدوا تعرض المرشحات أو الناخبات لمظاهر عنف، كان اكثرها تكرارًا التأثير على حرية التصويت (33 حالة)، ثم التضييق على دخولهنّ لمراكز الاقتراع (23 حالة)، و حالات عنف لفظي (17 حالة) وعنف جسدي (9 حالات)، وبما يتعلق بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد 6,176 تعليقاً تبين أن 301 تعليقًا منها تحتوي على خطاب كراهية، منها تعليقات تصنف كاستهزاء وتحريض عدم مشاركة وسب وشتم ومعلومات مظللة وتمييز سلبي، وتنمر الكتروني على المرأة.



ووثق فريق راصد ما يزيد على 380 ملاحظة ومخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتصويب الجزء الأكبر منها بشكل مباشر، وكان الأكثر تكرارًا هو التأثير على الناخبين أو الناخبات أو محاولة منعهم من الاقتراع ومثال ذلك إربد الأولى في مدرسة زيد بن الخطاب الاساسية الاولى للبنين، ومدرسة بلعما الأساسية في المفرق، ثم الملاحظات المتعلقة بتواجد أكثر من شخص عند المعزل، ومثال ذلك مدرسة أحمد طوقان الثانوية للبنين في عمان الثانية، ومدرسة ذات الصواري المختلطة في العقبة، وشهدت بعض مراكز الاقتراع ازدحاماً داخل غرفة الاقتراع مثل مدرسة قفقفا الثانوية للبنين في جرش، ومدرسة المثنى بن حارثة الثانوية الشاملة للبنين في اربد الأولى، وبما يتعلق بالتصويت بصوت مرتفع فقد تم رصد مجموعة من الحالات منها مدرسة معاوية بن أبي سفيان في الزرقاء، كما وشهدت بعض مراكز الاقتراع بعض حالات توقف لعملية التصويت لتعطل أجهزة الحاسوب أو النظام الإلكتروني او الصلاة او تناول الطعام، وأعمال عنف وشغب، ومثال ذلك مدرسة الصبيحي الثانوية المختلطة في البلقاء.