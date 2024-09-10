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إغلاق صناديق الاقتراع ونسبة التصويت بلغت أكثر من 32٪

9/10/2024 3:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ وحمزة دعنا

أغلقت صناديق الانتخابات النيابية لعام 2024 عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة الاقتراع في المملكة حتى السابعة 32.24٪ وبعدد مقترعين وصل إلى أكثر من 1.6 مليون ناخب وناخبة.

وصرح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ"الغد أنه من المتوقع ارتفاع نسب الاقتراع خلال الفترة الحالية مع التأكيد بوجود ازدحام داخل مراكز الاقتراع.

وتجاوزت نسبة التصويت في انتخابات 2024، الانتخابات النيابة الماضية.

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