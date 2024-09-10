إغلاق صناديق الاقتراع ونسبة التصويت بلغت أكثر من 32٪

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ وحمزة دعنا
أغلقت صناديق الانتخابات النيابية لعام 2024 عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.
وبلغت نسبة الاقتراع في المملكة حتى السابعة 32.24٪ وبعدد مقترعين وصل إلى أكثر من 1.6 مليون ناخب وناخبة.
وصرح الناطق باسم
الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ"الغد أنه من المتوقع ارتفاع نسب الاقتراع خلال الفترة الحالية مع التأكيد بوجود ازدحام داخل مراكز الاقتراع.
وتجاوزت نسبة التصويت في انتخابات 2024، الانتخابات النيابة الماضية.
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