بدء عملية فرز أصوات المقترعين في مختلف دوائر المملكة



وتعدت النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات 32%، وبعدد مقترعين أكثر من 1.63 مليون مقترع.

وتجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية الحالية، نسبة عام 2020، والتي بلغت 29.9%.

وبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي شملت 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزًا، توزعت على 5843 صندوق اقتراع وفرز، فيما جرى تجهيز 95 مركزا من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي الإعاقة.

وتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

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