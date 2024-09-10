بدء عملية فرز أصوات المقترعين في مختلف دوائر المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت، مساء الثلاثاء، عملية فرز أصوات المقترعين في مختلف دوائر المملكة.
وأُغلقت في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 10 أيلول 2024، مراكز اقتراع الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.
وتعدت النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات 32%، وبعدد مقترعين أكثر من 1.63 مليون مقترع.
وتجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية الحالية، نسبة انتخابات عام 2020، والتي بلغت 29.9%.
وبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي شملت 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزًا، توزعت على 5843 صندوق اقتراع وفرز، فيما جرى تجهيز 95 مركزا من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي الإعاقة.
وتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
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