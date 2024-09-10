المعايطة: 515 ألف مغترب لم يتمكنوا من الاقتراع وبالتالي تكون نسبة المشاركين بالانتخابات 36%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن نحو 515 ألف مغترب لم يتمكنوا من الاقتراع وبالتالي تكون النسبة الموضوعية لعدد المشاركين في الانتخابات 36%.
واضاف المعايطة، خلال المؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، انه تم البدء بنشر نتائج الانتخابات النيابية 2024 عبر المنصة المخصصة لذلك.
وأكد تراجع عدد المخالفات والتجاوزات خلال يوم الاقتراع، مبينا أن المخالفات التي سجلت قليلة جدا مقارنة بالانتخابات السابقة.
وكشف عن أن العدد النهائي للمقترعين بلغ 1,638,351 مقترعًا من أصل 5,080,858 ناخبًا مسجلاً، وبنسبة اقتراع بلغت 32.25%. وبزيادة 250,640 عن عدد المقترعين في الانتخابات النيابية لعام 2020، اي ما يعادل 18%.
وبين المعايطة ان نسبة المقترعين من الذكور بلغت 35.6%، في حين بلغت نسبة الإناث 29.17%. وسُجلت أعلى نسبة مشاركة في الدائرة الانتخابية الكرك، حيث وصلت إلى 61.73%.
وأشار إلى 515 ألف ناخب وناخبة لم يشاركوا في الانتخاب بسبب تواجدهم خارج البلاد رغم إدراجهم في جداول الناخبين.
وأوضح أن لجان الاقتراع والفرز بدأت بعملية فرز الأصوات وتواصل عملها بدقة
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