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هرتسوغ: ثمن الصفقة باهظ لكنه سيكون أغلى في حال فشلنا في إعادة الأسرى

9/10/2024 3:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحفاظ على "الوحدة في المنظومة السياسية"، بحسب موقع قناة "مكان" الإسرائيلية، وأوضح أن "إسرائيل" تشهد "لحظة حاسمة" تحتم عليه "الوحدة" بهدف إعادة الأسرى في قطاع غزة.

وقال هرتسوغ خلال لقاء، يوم الإثنين، مع عائلات المجندات المراقبات الأسرى في غزة، إن "ثمن الصفقة باهظ"، مضيفاً أن "الثمن سيكون أغلى بكثير في حال فشلنا في إعادة الأسرى".


وحمّل النظام السياسي "من أقصاه إلى أقصاه"، مسؤولية أن "يتكاتف ويدفع باتجاه اتخاذ قرارات" تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.


في المقابل، هاجم حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، هرتسوغ، واصفاً رئيس الاحتلال بأنه "متعاون مع دعاية حماس"، فيما أعلن الحزب أنه مستمر في معارضته لأي صفقة لتبادل الأسرى، قد تؤدي إلى "قتلى وأسرى إضافيين في المستقبل".


وقال الحزب إن دعوة هرتسوع إلى تشكيل حكومة "وحدة" لإعادة الأسرى هي "دعوة غير مسؤولة ومتعاونة مع دعاية حماس واليسار المتطرف".


ودعا الحزب إلى "زيادة الضغط العسكري الثقيل والمستمر" على القطاع، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع "حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى".


من جهته، أكد وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أنّ الحكومة تسعى "جاهدةً لإعادة الأسرى أحياء"، إلّا أنها غير مستعدة "للانتحار الجماعي" لأجل ذلك.


ورأى أن عملية "القضاء على حُكم حماس من الناحية المدنية" لا تتقدم بما فيه الكفاية.


في هذا السياق، سبق وأن أعلن بن غفير وسموتريتش عزمهما الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو حال قبولها بـأي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة. ما عزّز من الاتهامات لنتنياهو بأنه رئيس حكومة "بن غفير وسموتريتش" وبأنه يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى خوفاً من انهيار حكومته. (الميادين)

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