مستشفيات شمال غزة تحذر من توقفها خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مدراء مستشفيات "الإندونيسي" و"العودة" و"كمال عدوان" وهي المستشفيات الثلاثة الوحيدة التي ما زالت تعمل في محافظة شمال القطاع.



وقال مدير "المستشفى الإندونيسي" مروان السلطان، إن "المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة إذا لم يتم توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء".

وأضاف: "الوقود يصلنا مرة واحدة كل 14 يوما والاحتلال الإسرائيلي يمنع دخوله ويؤخره".



وتابع السلطان: "قسم العناية المركزة ممتلئ بحالات حرجة جراء القصف الإسرائيلي، واستمرار منع إدخال الوقود قد يحكم عليهم بالموت".



وناشد بسرعة توفير جرعات دم إمداد المستشفى وبقية مستشفيات القطاع بالمستهلكات الطبية لإنقاذ حياة المصابين وإنعاش المنظومة الصحية في المحافظة.



من جانبه، قال مدير "مستشفى كمال عدوان" حسام أبو صفية، إن "المستشفى سيتوقف عن العمل خلا 24 ساعة بسبب اقتراب نفاد الوقود ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن مصير الأطفال الموجودين في أقسام العناية المركزة".



وأشار أبو صفية إلى أن الموت سيكون مصير الأطفال والمرضى والجرحى حال انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى.



بدوره، أفاد مدير مستشفى "العودة" محمد صالحة، بأن "تعنت قوات الاحتلال حال دون وصول الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات شمال القطاع التي ستتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة".



وشدد صالحة على أن "مستشفيات الشمال بحاجة إلى إغاثة عاجلة"، داعيا المنظمات الدولية لتزويدها بالمستلزمات الطبية والوقود بشكل فوري.



وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة حادة تعيشها المرافق الصحية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب المدمرة والحصار المشدد والمتواصل على شمال قطاع غزة ورفض إسرائيل ادخال الوقود والأدوية المستهلكات الطبية.



وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. ‏-(الأناضول)