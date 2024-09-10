Wednesday, 11 September 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع ضحايا إعصار ياغي في فيتنام إلى 87 قتيلاً

9/10/2024 3:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة الإعصار ياغي الذي ضرب شمال فيتنام الى 87 قتيلا كما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء فيما لا يزال 64 شخصا في عداد المفقودين.
كان هناك آلاف الأشخاص عالقين على أسطح المنازل ونشروا نداءات استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء بعدما أدت العاصفة الى فيضانات قوية.


وياغي الذي دخل البرّ الفيتنامي صباح السبت قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد هو وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاما.


وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كلم/ساعة.


وصباح الثلاثاء، وصل منسوب مياه الفيضانات في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد.


وفي العاصمة هانوي، تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات.

MENAFN10092024000072011014ID1108659003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث