ارتفاع ضحايا إعصار ياغي في فيتنام إلى 87 قتيلاً

MENAFN - Alghad Newspaper)كان هناك آلاف الأشخاص عالقين على أسطح المنازل ونشروا نداءات استغاثة على وسائل الثلاثاء بعدما أدت العاصفة الى فيضانات قوية.



وياغي الذي البرّ الفيتنامي صباح السبت قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد هو وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاما.



وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كلم/ساعة.



وصباح الثلاثاء، وصل منسوب مياه الفيضانات في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد.



وفي العاصمة هانوي، تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات.